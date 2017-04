'Politie bood De Telegraaf zwijgdeal aan'

Wanneer de krant hierover niet zou publiceren, zou de redactie in ruil daarvoor ander nieuws krijgen over de aanpak van bijvoorbeeld zakkenrollers uit veilige landen en uitgeprocedeerde asielzoekers die het land weigeren te verlaten en onderduiken in de illegaliteit.



Als kers op de taart zou bovendien korpschef Erik Akerboom een 'exclusief interview' geven over de problematiek. Voorwaarde was wel dat er geen artikel zou worden gepubliceerd over het onjuist en onvolledig informeren van De Telegraaf in een procedure op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) van de krant.



De krant publiceerde toch. Nationale Politie zei naar aanleiding van die berichtgeving dat de politie geen landelijke misdaadcijfers van asielzoekers bijhoudt. De Telegraaf blijft erbij dat deze cijfers wel bestaan, maar dat de politie ze niet wil vrijgeven.