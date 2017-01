'Politie dweilt met kraan open'

Tops en Tromp beschrijven hoe drugsgelden de bovenwereld vergiftigen. ,,Drugscriminelen proberen hun geld wit te wassen. Dat gaat vaak via vastgoed. Uiteindelijk krijgen ze invloed bij lokale bouwprojecten en schuiven ze aan tafel bij de gemeente'', zegt Tops. ,,Dan hebben alle ambtenaren heus wel een gut feeling van: hier klopt iets niet. Maar de omgeving zegt: die kerel doet tenminste iets. Er ontstaat druk om toch zaken te doen.''



Is het echt zo erg?

Tromp: ,,Het antwoord is ondubbelzinnig. Ja. Het aangeharkte Nederland zit met een probleem van grote omvang.''



Is Nederland een narcostaat?

Tops: ,,Kijk naar hoeveel geld er omgaat in de verkoop van hennep en synthetische drugs. We zijn wereldleiders op dat gebied. Kijk hoeveel cocaïne er binnenkomt via Zuid-Amerika. Het is beangstigend hoeveel geld daarmee gepaard gaat.''



Zijn we de strijd tegen de misdaad aan het verliezen?

Tromp: ,,Ja.'' Tops: ,,Zover wil ik niet gaan. Maar een probleem dat in 35 jaar is ontwikkeld, kun je niet zomaar oplossen. Dat heeft meer tijd nodig. Ik geloof in een meervoudige aanpak, waarbij hard wordt opgetreden tegen criminelen, maar ook aan sociaal investeren wordt gedaan. En waarin de samenleving zelf morele verantwoordelijkheid neemt. Als een feest in een hotel van 20.000 euro contant wordt afgerekend, dan weet je dat er iets niet in de haak is. Dat moet een hoteleigenaar dus niet toestaan.''