Politie pakt weer meerdere mensen op in Zaandam

Deskundigen waarschuwen: Voer rotavaccin in voor baby's

10:12 Baby's moeten worden ingeënt tegen het rotavirus. Dat zeggen deskundigen vandaag in de Volkskrant. Per jaar overlijden in Nederland gemiddeld zes à zeven kinderen aan een besmetting met rota en belanden naar schatting bijna 5000 kinderen ermee in het ziekenhuis. Het virus veroorzaakt ernstige diarree.