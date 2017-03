Politie paraat op Willemsplein

Opnieuw drukte bij flyeracties Wilders

15:29 Opnieuw is PVV-leider Geert Wilders omstuwd door tientallen journalisten, beveiligers, politiemensen en belangstellenden bij het uitdelen van flyers. Hij ging zaterdag eerst de straat op in Valkenburg en daarna in Heerlen. Veel mensen maakten van de gelegenheid gebruik om een seflie met Wilders te maken.