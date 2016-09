'Politie registreert niet alle geweld in openbaar vervoer'

De politie zegt in een reactie dat een juist gebruik van de specifieke code intern opnieuw onder de aandacht zal worden gebracht. Het heeft echter geen nadelige invloed op het afwikkelen van de aangifte van geweld in het openbaar vervoer als de code niet wordt aangevinkt. ,,Dit gebeurt gewoon zoals personeel in het openbaar vervoer van de politie mag verwachten''.



Cijfers

Volgens RTL riep toenmalig minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) alle partijen in 2013 nog op de cijfers over geweld tegen NS-personeel beter te registreren. De politie stelt dat het nooit is toegezegd dat dit per beroepstak zou worden gedaan. ,,Er zijn zoveel verschillende typen medewerkers in het publieke domein dat dit een ondoenlijke opgave zou zijn en een te versnipperd beeld op zou leveren. Inzicht verschaffen in de aard en omvang van het geweld tegen de te onderscheiden doelgroepen is aan de verschillende organisaties zelf. De cijfers van de politie zijn daarbij niet leidend'', aldus de politie.