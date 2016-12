PostNL haalt woede verzamelaars op de hals

Beurs

Die verzamelaars komen traditioneel eind december bijeen in de Veluwehal in Barneveld. Honderden hoofdzakelijk kalende en/of grijzende mannen. Linnen tasjes om de schouders. Boterhammen en drinken mee van huis. Bezoekers en handelaren voeren hele gesprekken door te zwijgen, maar verstaan allen de taal van pincetten, catalogi en loepen.



,,Het is niet sexy, de gemiddelde leeftijd hier is 85,'' grijnst Els Schouten (68), voormalig marketingmedewerkster van de PTT en vandaag voor het laatst als verkoopster namens het postbedrijf aanwezig op een verzamelaarsbeurs. Zelf wilde ze graag door, PostNL wil liever verjongen.

Bam!



,,Els is het enige goede van dat hele bedrijf - zij weet precies wat wij nodig hebben,'' moppert Wim Hooglugt een tafel verderop. De zeventiger van de Bredase Postzegelhandel ('ook voor bemiddeling en de nieuwtjesdienst') geldt in de Veluwehal als het geweten van filatelistisch Nederland. En zoals dat vaak gaat met gewetens, kleeft Hooglugt met een gomlaag vast aan het verleden. Want het afschaffen van de stempels staat volgens hem niet op zichzelf.



,,Ik ben een paar jaar geleden al gestopt met het verzamelen van het moderne spul. Wat PostNL doet heeft met filatelie echt niets meer te maken. Ze verzinnen allerlei fratsen om de omzet op hetzelfde peil te houden, terwijl er steeds minder brieven worden verstuurd. Dus worden er meer postzegels uitgegeven dan ooit en kan je tegenwoordig met eigen foto's zegels maken. Daarmee helpt PostNL de filatelie naar de donder.''



Bam!



,,En duur dat de postzegels tegenwoordig zijn: In 2010 betaalde je voor een '1tje', een zegel die op een normale brief gaat, 44 cent. Nu 78. Dat vind ik nogal veel geld voor een plakplaatje, want qua ontwerp stelt het niet veel meer voor dan dat.''



Voor Hooglugt geen lauwe koffie uit een thermoskan of een bam!-metje van thuis. Echtgenote As haalt in het restaurant van de Veluwehal verse cappuccino's en glimmende appelflappen. Daarna zoekt ze een foto op haar telefoon, van een vel postzegels met een foto van een voetballende knul. ,,Onze kleinzoon Steven. Hebben wij zelf laten maken. Bijzonder toch?''



Drie meter verderop bewondert verzamelaar Zilverschoon Doutzen Kroes nog een keertje in volle glorie op de zegels. Dan haalt hij ongenadig uit met de stempel. Bam!