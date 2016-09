'Praten met zoon Khadaffi was het moeilijkste'

U voerde vanuit Londen jarenlang campagne voor uw vader. Bracht u daarmee zijn leven juist niet méér in gevaar?

,,Daar was ik zeker bang voor. Het bracht ook míjn leven en dat van anderen in gevaar. Maar ik kon niet blijven zwijgen. Vijf jaar kon ik mijn familie in Egypte niet bezoeken omdat het te gevaarlijk was. Zelfs mensen in Londen durfden geen contact met me op te nemen. Zo werkt angst.''



Uiteindelijk had u zelfs een ontmoeting met Seif al-Islam, de zoon van Khadaffi.

,,Dat was absoluut het moeilijkste wat ik moest doen. Zitten tegenover iemand wiens vader mijn vader heeft laten verdwijnen, en mensen de opdracht gaf hem te martelen en waarschijnlijk te doden.



,,Het was het toch waard. Al was er maar 10 procent kans dat ik zou kunnen uitvinden of mijn vader nog leefde, of dat ik zijn vrijlating kon bewerkstelligen. Maar hij kon me niks geven.''



Was dat het moment dat u de definitief de hoop verloor uw vader terug te vinden?

,,Dat kwam na de revolutie, toen de gevangenen werden vrijgelaten, onder wie mijn ooms en neven. Dat mijn vader niet meer leefde, was onontkoombaar. Ook de mensen in Libië verwachtten niet meer dat hij gevonden zou worden. Als ze over hem spraken, zeiden ze erachteraan: moge hij rusten in vrede. Uiteindelijk wordt de drang om de waarheid te vinden belangrijker dan het verlangen om hoop te houden.''



Waarom heeft u de Abu Salim-gevangenis niet bezocht?

,,Ik vond het te zwaar om de plek te zien waar mijn vader werd vastgehouden. We kregen in totaal drie gesmokkelde brieven van hem uit de gevangenis. De laatste was van oktober 1995. Hij vertelde tot in detail over zijn situatie. Het was moeilijk om te lezen. Ik wilde de sfeer niet voelen, omdat ik wist wat hij daar had doorgemaakt.



,,Ik wilde ook genieten van de schoonheid van Libië. Het licht, de zee, de mensen, het eten. Dat is het land waar mijn vader zoveel van hield en waarvoor hij alles wilde opofferen.''



Kunt u nu leven met het feit dat zijn lot ongewis blijft?

,,Ik ben er niet meer zo door geobsedeerd. Het heden en de toekomst worden niet meer gegijzeld door iets wat iemand me kan vertellen over wat er met mijn vader is gebeurd.



,,Ik wil vooruit kijken, zonder hem te vergeten. De laatste jaren wilde ik liever zekerheid dan hoop. Zelfs nu heb ik geen zekerheid. Het lijkt me duidelijk dat hij dood is. We weten alleen nog steeds niet hoe, wanneer en waar het gebeurd is.''



De terugkeer van Hisham Matar is deze week verschenen bij uitgeverij Meulenhoff. (€19,99, e-book €12,99)