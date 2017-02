Premier met kerstgroet

Ik heb de griep. De dagen vullen zich met paracetamol, koortsdromen, hoestbuien. Het nieuws gaat een beetje aan me voorbij: ik hoest de hele tijd door het journaal heen.



Ik kreeg eigenlijk maar twee dingen mee, deze afgelopen dagen. Allereerst was Jan Terlouw te gast bij De Wereld Draait Door. Hij kan allang met pensioen, hij is oud genoeg en heeft zijn sporen allang verdiend. Maar de wereld gaat hem zo aan het hart dat hij alle voorzitters van de politieke jongerenorganisaties bij hem thuis had uitgenodigd. Daar hebben ze gedebatteerd en al pratende een manifest opgesteld. Een manifest over waar het met dit land naartoe moet.



Ten tweede was Mark Rutte te gast in het radioprogramma Dit is de Dag op Radio 1. Tijs van den Brink interviewde hem, en het gesprek kwam op de feestdagen. Hij wilde zich hard maken voor het feit dat men in Nederland elkaar prettige kerstdagen wenst. En dat dit niet moest veranderen in 'feestdagen' omdat er mogelijk moslims zijn die zich aan het woord 'kerst' storen. En hij vond dat hij zich daar vanuit zijn normerende rol voor moest in­zetten.



Ongeveer op hetzelfde moment vertelde Terlouw bij De Wereld Draait Door over de punten van het manifest. Ten eerste: Nederland moet koploper worden op het gebied van duurzaamheid. Daarnaast is het straks de vervuiler die betaalt, en zal elke maat­regel van het kabinet getoetst worden aan het effect ervan op de kwaliteit van de aarde.



Ondertussen vroeg Tijs op de radio aan Rutte of hij dan moslims kende met een hekel aan het kerstfeest. Nee, die kende hij niet. Maar toch was het heel belangrijk om er stelling in te nemen. ,,Maar dan kunnen we daar toch heel relaxed over doen? Dan hoeft u toch niet normerend op te treden?" zei Tijs. Het ongeloof klonk in zijn stem. De ene man had er die dag voor gezorgd dat alle jongerenpartijen - van SGP tot GroenLinks - de neuzen dezelfde kant op hebben. De ander zat op nationale radio te miemelen over niet-bestaande problemen.



Het kan aan mijn koortsige hoofd liggen, maar welk verhaal vinden jullie nou echt premierwaardig?