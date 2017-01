Jesse Klaver wil premier worden. Net als Mark Rutte, Alexander Pechtold, Geert Wilders, Lodewijk Asscher en Emile Roemer. Maar toen Jesse Klaver het afgelopen weekend zei, was dat op sociale media ineens voer voor gegniffel. 'Later toch, als 'ie groot is?' zei een Facebook-vriend. En een vriend op Twitter grapte: 'Ik wil ook wel eens wat'.



Een premier van 30 jaar oud. Dat zou inderdaad opmerkelijk zijn. Die hebben we nog niet gehad. Maar het gegniffel verbaasde me nogal. Niet omdat ik denk dat hij juist een goede minister-president zou zijn - ik heb geen idee - maar vanwege het feit dat men verbaasd reageerde dat hij het wil. Natuurlijk wil hij het. Hij is toch partijleider? Wat voor partijleider ben je, wanneer je uiteindelijk niet wil regeren? En als je dan de grootste partij wordt, dan wil je toch ook premier worden? Je bent toch partijleider geworden omdat je vindt dat andere partijen niet het goede beleid voeren en je denkt dat het beter kan? Als je de kans krijgt om het op jouw manier te doen, dan pak je die kans toch?

En als 'ie het zelf niet wil doen, omdat hij Kamerlid wil blijven, dan hoor ik graag wie hij dán naar voren schuift als mogelijke GroenLinks-premier.



Je kunt er maar duidelijk over zijn. Als linksachter van het achtste team van vv Trekvogels kun je misschien nog in de buurt van de achterlijn sjokken met als motto 'meedoen is belangrijker dan winnen', maar ik mag toch hopen dat de lijsttrekkers van onze partijen meedoen om te winnen. Omdat ze geloven dat ze iets bij te dragen hebben aan de maatschappij. Niks zo vervelend als politici die wél overal kritiek op hebben, maar die, zodra ze de macht binnen handbereik hebben, hun keutel intrekken omdat regeren verantwoordelijkheid geeft. Als je regeert, kunnen mensen je afrekenen op je beslissingen. Doodeng, en dat maakt je ook niet altijd even populair. Echte politici nemen die verantwoordelijkheid, omdat ze het land belangrijker vinden dan hun eigen populariteit.



Jesse Klaver premier. Het lijkt me sterk, maar aan zijn ambitie zal het in elk geval niet liggen.