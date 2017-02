Premiersdebat is net een soap

Een soap wordt 't al genoemd: het premiersdebat van RTL Nieuws. Traditiegetrouw is dat hét debat waar de electorale kaarten worden geschud. Vier jaar geleden zocht Emile Roemer al de nieuwe gordijnen voor het Torentje uit, zo goed stond hij ervoor in de peilingen. Tot hij tijdens dit debat overklast werd door Diederik Samsom, en de strijd om het premierschap ineens ging tussen de VVD en de PvdA. Het is dus zaak om erbij te zijn.



Dit jaar heeft RTL ervoor gekozen om bij het selecteren van de vier partijen die mee mogen doen niet te kijken naar het zetelaantal in de Tweede Kamer, maar louter naar de stand in de peiling van Peilingwijzer. En dat brengt een probleem met zich mee, want hoewel VVD en PVV veilig zijn qua deelname, kun je nu nog absoluut niet zeggen welke twee partijen er verder mee mogen doen. CDA en D66 maken de grootste kans, maar zij liggen in de peilingen zo dichtbij SP, GroenLinks en PvdA dat je -als je de foutmarges erbij neemt - bijna geen winnaars kunt aanwijzen. Dus wil RTL wellicht meer partijen uitnodigen. Maar dat willen de PVV en de VVD weer niet. Die boycotten het debat wanneer er meer dan vier partijen worden uitgenodigd.



En zo begint het premiersdebat te lijken op de jaarclubvorming van een groep verse studentenverenigingjongens. 'Als hij erbij komt, dan hoeft het voor mij niet meer'. 'Ik wil alleen met hem.' 'Die anderen gaan de boel toch alleen maar voor ons verzieken.' En ik snap dat het zo werkt.



Meer lijsttrekkers betekent aanvallen uit verschillende hoeken, en dat is lastig. En er kan zomaar een outsider met de winst ervandoor gaan. Hoe meer partijen er door elkaar heen schreeuwen, des te slechter hoort de kiezer jouw antwoord. Maar eigenlijk vind ik het zielig gemiemel. Als je zo overtuigd bent van je eigen standpunten en van je eigen visie op dit land, dan lust je al die lijsttrekkers rauw. Dan ga je dat verbale gevecht aan tot ze sterretjes zien.



Kom op mannen: als je de beste wilt zijn, moet je van iedereen kunnen winnen.