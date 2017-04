President Trump: 100 dagen, 100 gezichten

De zakenman



De verhuizing van de met klatergoud omgeven Trumptower in New York naar het statige Witte Huis lijkt een enorme stap maar niet voor Donald Trump. First Lady Melania zorgt wel voor wat kleur (goud) in het interieur, voor de president is ook de Oval Office een werkkamer net als andere.



Donald Trump is een president nieuwe stijl. Hij is de zakenman die politiek erbij doet. Voorgangers lieten zich leiden door de traditionele instrumenten van politiek en diplomatie. Trump is de ceo van de Amerika bv, met in de raad van bestuur een hoofdrol voor dochter Ivanka en schoonzoon Jared Kushner. Amerikaanse belangen zijn leidend. Zijn hamvraag: Wat levert het ons op?