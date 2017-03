Prestige op het spel voor vier heren

De joker

Jesse Klaver



KANSEN

Voor Jesse Klaver is het zaak dat hij voor de zomer met opgeheven hoofd van de onderhandelingstafel kan lopen. Mét of zónder regeerakkoord. Na zijn knappe verkiezingscampagne die de uitstraling had dat er iets bijzonders gebeurde in de Nederlandse politiek, wil hij de verandering verzilveren. Maar dat hoeft niet.



Klaver verwacht een nieuw momentum bij de volgende verkiezingen.Er wordt binnen de VVD getwijfeld of GroenLinks regierungsfähig is. Maar de achterban heeft de Kunduzmissie geslikt en het Lenteakkoord met grote bezuinigingen. De tijdgeest is welwillend voor GroenLinks: er is economische groei en de urgentie voor de aanpak van klimaat- en milieuproblematiek is groter dan ooit.



Belastingvoordelen voor multinationals en flexcontracten staan in een kwade reuk. Wat een goed teken is, dat is dat Klaver de 'apptivisten' van zijn beweging meeneemt in het formatieverhaal. Eerder stuurde hij al een mail en deze week een filmpje.



BEDREIGINGEN

Maar voor Klaver geldt dat een goed campagnevoerder nog geen strategisch onderhandelaar is. Groenlinks is groter dan ooit met veertien zetels, maar wel de kleinste van de vier partijen die aan tafel zitten. De vraag is of GroenLinks bereid is te accepteren dat ze domweg de kleinste is van de vier. Want jezelf veel groter maken dan je bent gaat tot irritaties leiden.



Jesse Klaver als onderhandelaar is voor de meesten een black box. Een goede chemie bereik je met geven en nemen. Geven aan D66 zal nog gaan, maar is veel moeilijker als het om VVD en CDA gaat.



Hij zal gespitst moeten zijn zich niet te makkelijk van tafel te laten blazen. Zo beproefde Femke Halsema in 2006 de regeerkans niet serieus. En bij de mogelijkheid voor GroenLinks in 2010 had Rutte bij de VVD intern niet de positie 'paars-plus' aan te gaan. In 2017 ziet het er met VVD en CDA niet per se gunstiger uit. Zo dreigt regeren een eeuwige droom te blijven voor Groenlinks.