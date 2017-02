Primeur: escaperoom in ziekenhuis

Afgekeken

Het idee is afgekeken uit de evenementenbranche. De zogenoemde escaperooms schoten een paar jaar geleden als paddenstoelen uit de grond. Op meer dan driehonderd plekken in het land zijn nu ruimtes waar je samen met vrienden zogenaamd kan uitbreken, van een oude bajes in Utrecht tot een atoomkelder in Rotterdam. Het spel draait om de tijdsdruk. Kun je je hoofd koel houden onder tijdsdruk?



De dames treffen ook een patiënt aan in de escaperoom. Er zit een ongeduldig familielid naast. De crux zit in de juiste vragen stellen, en dit geval ook nog aan de juiste persoon. De patiënt - in werkelijkheid een pop - reageert nergens op. Verpleegkundige Danna Elmalah pakt zijn pols beet om te zien of hij misschien een naambandje draagt. ,,Mijn vader vindt het niet fijn als u hem aanraakt," bijt het familielid haar toe. Klagend vervolgt ze: ,,Hoe lang moeten we eigenlijk nog wachten. Mijn parkeermeter loopt af." Danna blijft rustig. Later zal ze hen thee aanbieden en probeert ze te ontfutselen wat meneer mankeert. In de dagelijks praktijk komt ze dit ook tegen, vertelt ze. ,,Bij verwarde patiënten moeten we soms ook op zoek naar meer informatie. Denk aan de overdracht van een ander ziekenhuis of medicatie dat in een kastje verstopt is."