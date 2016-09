Prinsjesdagcijfers op straat, koopkracht stijgt

Haagse ingewijden bevestigen dat het kabinet met ruim 1 miljard euro in de begroting heeft gevonden om ervoor te zorgen dat vooral ouderen en minima in 2017 toch geld in de portemonnee overhouden. De aantrekkende economische groei heeft het kabinet extra lucht gegeven om koopkrachtminnen weg te werken.



Oorspronkelijk dreigden gepensioneerden in te leveren, maar door een verhoging van de zorg- en huurtoeslag en de ouderenkorting gaan ze er volgend jaar met 0,7 procent op vooruit. Gezinnen met lage inkomens profiteren van een verhoging van het kindgebonden budget. Daardoor resteert voor de minima een kleine plus van 1,1 procent koopkrachtverbetering onderaan de streep.



Ook werkenden gaan er 1,1 procent op vooruit, al moeten kostwinnergezinnen, waar slechts één partner werkt, het doen met een iets lagere stijging van 0,6 procent. Alleenverdieners met een chronische zieke partner komt het kabinet daarentegen extra tegemoet.



Achterban

In deze laatste begroting voor de verkiezingen investeren de coalitiepartijen extra in zaken die belangrijk zijn voor hun achterban. Voor de zomer besloten VVD en PvdA al 1,2 miljard extra uit te gaan geven, maar daar komt op Prinsjesdag nog eens 300 miljoen euro bij.



Zo trekt het kabinet structureel 100 miljoen euro per jaar uit voor arme kinderen. Het is niet de bedoeling dat hun ouders het geld krijgen, maar dat de kinderen in natura krijgen waar ze behoefte aan hebben. Als zij bijvoorbeeld geen geld voor sportkleren hebben, kan dat uit deze pot betaald worden. Dit is vooral belangrijk voor de PvdA, die het aantal arme kinderen de laatste jaren juist zag toenemen.



Veiligheid en defensie

Op initiatief van de VVD is er meer geld voor veiligheid en defensie. In totaal gaat er jaarlijks 450 miljoen euro extra naar onder meer terreurbestrijding, wijkagenten, cybercrime, grensbewaking en de sporenonderzoekers van het NFI. Ook komt er extra geld beschikbaar voor de inlichtingendiensten.



Defensie krijgt er zoals verwacht 300 miljoen euro bij. Eerder werd gemeld dat een deel van dit bedrag voor de buitenlandse missies bestemd zou zijn, maar volgens bronnen is het bedrag uitsluitend bedoeld voor reparaties aan het noodlijdende materieel en het op orde brengen van de krijgsmacht.



Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap krijgt volgend jaar 200 miljoen extra. Tien miljoen daarvoor is bestemd voor cultuur. De rest besteden coalitiepartners VVD en PvdA vooral aan onderwijs voor asielzoekerskinderen en het wegwerken van onderwijsachterstanden. Ook komt er een project om gelijke kansen voor kinderen te bevorderen.