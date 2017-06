Profiteren van misdaad

Willem van der Vlist (41) was twaalf jaar lang over de hele wereld betrokken bij veiligheidsoperaties voor Defensie. Zes jaar geleden zette hij zijn eigen beveiligingsbedrijf op.



,,Ik ben nu achttien jaar bezig met veiligheid in het algemeen en beveiliging in het bijzonder. Mijn ervaringen heb ik wereldwijd opgedaan; ik heb in kleine teams en soms met beperkte middelen bijzondere opdrachten vervuld, onder vaak moeilijke omstandigheden. Die ervaring is voor mij onmisbaar bij het besturen van mijn bedrijf, The Flying Dutchman Security Group.''



Momenteel telt zijn beveiligingbedrijf zestig medewerkers, met daaromheen een pool aan freelancers. En het einde is nog niet in zicht, zegt Van der Vlist. ,,De behoefte aan beveiliging zal de komende jaren alleen maar groeien.



Particulieren, bedrijven en overheden staan immers in toenemende mate bloot aan diverse vormen van dreiging, zoals criminaliteit en terrorisme.''

Naast persoonsbeveiliging houdt Van der Vlist zich bezig met vip-vervoer, het bewaken van gebouwen en goederen en recherchewerk. Hij gruwt van het beeld dat bij de buitenwereld van (persoons)beveiliging bestaat. ,,Het duiken om kogels op te vangen voor cliënten, dat zie je alleen in slechte films. Het gaat er juist om dat je in de risicoanalyse en voorbereiding aan alles hebt gedacht, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Dat geldt voor alle beveiligingsklussen en bij sommige opdrachten in extreme mate. ,,Zo reisden we voor een onderzoek naar diefstal en heling met een klant naar het buitenland, om beeld- en geluidsmateriaal te verzamelen. We moesten inzage krijgen in een netwerk van professionele helers. Dat is gelukt, we hebben diverse oplichtersbendes ontmaskerd. Het heeft verdere financiële schade of erger voor onze klanten kunnen voorkomen.''



Ook dichter bij huis heeft hij allesbehalve een 9-tot-5-job. ,,Voor een gemeente vervulden we een bijzondere opdracht door als intermediair op te treden. Dat draaide om een hoog opgelopen conflict tussen criminelen en een ondernemer. Op zo'n moment is snel handelen de enige optie.'' Van der Vlist wil niet in details treden, maar: ,,Op de achtergrond adviseren we dan de burgemeester en wethouders, maar ook de politie en natuurlijk onze klant, de ondernemer. Ik vertel in dit soort situaties vanaf het begin dat wij de laatste optie zijn om verdere escalatie te voorkomen. Tot nu toe heeft het altijd gewerkt.''



Zijn bestaan klinkt misschien spannend, voor Van der Vlist betekent het vooral juiste strategische keuzes maken en het beter doen dan de concurrentie. En bij die juiste keuzes hoort ook: je principes overeind houden. Van der Vlist: ,,We worden ook weleens benaderd door personen of bedrijven die, laten we zeggen, niet van onbesproken gedrag zijn. Dan geef ik direct aan dat we geen diensten verlenen aan deze persoon of organisatie. Onze klant moet bij ons passen. Een reputatie van achttien jaar zorgvuldig opbouwen zou je met één foute beslissing in vijf minuten kunnen afbreken. Dat wil ik ten koste van alles voorkomen.''

,,Als beginnend advocaat deed ik 'alles', maar al gauw bleek dat vooral strafrecht mij paste. Omdat ik het fascinerend vind hoe mensen elkaar bejegenen, hoe culturen met elkaar omgaan en hoe een rechtsstaat functioneert.''



Over dat laatste is Weski steeds slechter te spreken. De recente uitspraken van ex-staatssecretaris Teeven passen naadloos in een trend die Weski al jaren signaleert. Teeven zou hebben beweerd dat hij doelbewust heeft bezuinigd op de advocatuur 'zodat het dus niks wordt' met de verdediging van verdachten. Weski: ,,Toen ik in 1978 begon, was onze rechtsstaat humaner. Er waren, in 1974, juist meer waarborgen voor de verdediging in het leven geroepen, om meer evenwicht te brengen in het proces maar ook in de detentie.''



,,Door tal van maatregelen zit de advocatuur tegenwoordig bij wijze van spreken op de tribune. Er is bijna geen individuele burger meer die de overheid durft aan te spreken; je wordt beschouwd als een lastige vlieg. En om verdachten wordt zo'n schuld gebouwd, dat je bij voorbaat al bent veroordeeld. Dat wordt nog eens versterkt doordat bij rechters, politie en het OM wordt bezuinigd. Dat werkt fouten, willekeur en misbruik van macht in de hand; het gaat in ons land niet goed met de mensenrechten.''

Quote In ons rechtssysteem gaat het vooral om wraak, om het recht van de sterkste Volgens Weski hebben veel van haar collega's de strijd opgegeven, maar zij wil blijven vechten tegen elke vorm van uitholling van het rechtssysteem. ,,Zo worden tegenwoordig steeds meer undercovers ingezet om verklaringen los te weken. Een soort politieknokploegen. Er is steeds minder ruimte voor mededogen. In ons rechtssysteem gaat het vooral om wraak, om het recht van de sterkste, en de sterkste is vaak de meest manipulatieve. De politiek helpt ook al niet mee: sommige partijen hitsen het publiek op door te zeggen dat het mogelijk moet zijn rechters te ontslaan die niet zwaar genoeg straffen. Mensenrechtenverdragen wil men zelfs liever opzeggen. Dan blijf je dus rechteloos achter.''



Volgend jaar beleeft Weski haar 40-jarig jubileum als strafpleiter. Een feest wordt dat niet ,,Ik vier ook m'n verjaardag nooit.'' Het past bij haar overtuiging dat aandacht voor haar als privépersoon alleen maar afleidt. ,,Ik mani- festeer mij in mijn werk.'' Als ze wint, is er een kort moment van triomf, om direct de tanden te zetten in de volgende klus. Liefst ingewikkeld en internationaal. De spotlights rond grote zaken, daar is het haar niet om te doen. Weski: ,,Wie strafadvocaat wil zijn om in de belangstelling te staan, bewandelt een pad dat regelrecht naar de afgrond leidt. Wat mij blijft fascineren: de speurtocht naar de bronnen van de zaak, de soms lange, bochtige route langs hoop en wanhoop naar het eindoordeel, via de zittingszaal. Helaas zijn de strafadvocaat, de eenzame moedige rechter, de rechtvaardige officier van justitie en de politieman de laatste strohalmen. Het strafrecht is een van de symptomen van een beschaving.''

Rechercheurs Marjolein Ouwerkerk (46) en Gertwim Knipscheer (58) - 'Knip' voor intimi - worden na moordzaken of rampen geregeld ingezet als familierechercheur: de verbindende schakel tussen familie van slachtoffers en het politieteam. 'We janken soms gewoon een potje mee.'



Het is dubbel, zeggen Ouwerkerk en Knipscheer. Als familierechercheurs begeleidden ze anderhalf jaar lang drie families die dierbaren hebben verloren bij de ramp met de MH17.



,,Na zo'n lange periode is het voor ons goed om de zaak af te sluiten'', zegt Ouwerkerk. ,,Aan de andere kant had ik daarna ook het gevoel dat er iets ontbrak. Het was zó intensief geweest. De samenwerking met Knip, de contacten met de families, de geweldige, warme, lieve mensen: ik miste het in mijn normale werk als rechercheur.''



Familierechercheurs fungeren als steun en toeverlaat voor mensen in de zwartste periode van hun leven. De rechercheurs worden losgekoppeld van het politieteam dat een (moord)zaak oplost.



Knipscheer: ,,Als we binnenkomen bij een familie, zeg ik direct dat ze ons dag en nacht kunnen bellen met vragen. De basis is vertrouwen. Maar we zijn geen pastoors, we zijn van de politie. Als we na een moord - en de meeste moorden vinden plaats in de relationele sfeer - de huiskamer binnenstappen, kan het zijn dat we oog in oog staan met de moordenaar. Dat weten we niet. Als wij toevallig iets horen dat kan leiden tot het oplossen van de zaak, moeten we dat doorgeven aan onze collega's. Onze politie-antenne staat altijd aan.''



De functie-eisen voor een familierechercheur: inlevingsvermogen, goed kunnen luisteren, een stabiel thuisfront én stevig in je schoenen staan. Emoties tonen mag. Ouwerkerk: ,,Na de ramp met de MH17 heb ik zitten janken met de nabestaanden. Meerdere keren zelfs, en daar schaam ik me niet voor. Het ís heel verdrietig en wij hebben ook onze gevoelens, we zijn geen robots.''



Over gevoelens gesproken: nabestaanden zijn meestal zeer dankbaar voor hun inspanningen. Knipscheer: ,,Niet altijd hoor. We komen, bijvoorbeeld na een ripdeal, ook over de vloer bij criminelen. Die hebben weinig behoefte aan contact met de politie. Laat ik het zo zeggen: in de bijna veertig jaar dat ik als rechercheur werk, heb ik op straat nog nooit van iemand een knuffel gehad. Maar als je als familierechercheur een zaak afsluit, gebeurt het vaker wel dan niet. En dat is logisch: we zijn het sociale gezicht van de politie.''



Negen van de tien keer worden ze ingezet na levensdelicten, soms gaat het over verkrachtingen, zware mishandeling of kindermisbruik. Altijd ellende dus; een mens zou er slapeloze nachten van krijgen. Ouwerkerk: ,,Thuis verklaren ze me soms voor gek dat ik dit werk zo graag doe, maar ik vind het een prachtige baan. Misschien heeft het te maken met de hoge pieken en diepe dalen die dit werk met zich meebrengt. Ik heb mijn telefoon altijd aanstaan, in de hoop dat zich een 'mooie' nieuwe zaak aandient. Natuurlijk kom je veel dood en ellende tegen, maar voor mij gaat het om iets anders: mensen helpen.''

Volledig scherm © Marco Hofsté Forensisch patholoog Frank van de Goot (49) werkt als opleider en patholoog voor zijn bedrijf Centrum voor Forensische Pathologie. Verder maakt hij het tv-programma Doden liegen niet en is hij een van de aanjagers van de website doodsoorzaakonbekend.nl.



Gevraagd naar hun droomberoep zullen weinig basisschoolleerlingen zeggen dat ze later graag mensen willen opensnijden. Wél zijn veel kinderen gefascineerd door het menselijk lichaam. Dat gold ook voor Van de Goot, al duurde het even voordat hij in de gaten kreeg waarom hij zo geschikt was voor zijn huidige werk. ,,Op de middelbare school moet je al kiezen. Ik was helaas geen alfa of bèta, alleen een vervelend jochie. Tot ik, pas veel later, doorkreeg dat mijn gedrag keurig voldeed aan de definitie van, zoals dat zo mooi heet, een stoornis in het autistisch spectrum.''



Daar profiteert hij nu van in zijn werk. ,,De meeste collega's zijn heel vaardig en sociaal, maar als het aankomt op het doen van obductie hebben negen van de tien pathologen daar geen feeling voor. Ik vind het juist boeiend en het doet me emotioneel niets; dat is de gouden combinatie.''



Zijn voldoening haalt hij uit het feit dat hij nabestaanden kan vertellen waaraan hun geliefde is gestorven. Of meer zekerheid kan geven over de doodsoorzaak. Wat dat betreft is er nog een wereld te winnen, merkt Van de Goot, die tot acht jaar geleden werkzaam was bij het NFI, het Nederlands Forensisch Instituut. ,,Een voorbeeld: moeder is overleden, de familie denkt dat ze geslagen is. Uit mijn onderzoek blijkt echter dat ze een infarct heeft gekregen en vervolgens is gevallen. Met die informatie kunnen nabestaanden vrede hebben, niet met het eeuwig knagende gevoel dat ze misschien is geslagen en heeft geleden.''

