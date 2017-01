Terwijl geboren en getogen Nederlanders steeds meer van elkaar aan het vervreemden zijn, aangemoedigd door krachten als de politiek en de media, wil Lodewijk Asscher (PvdA) naar eigen zeggen strijden voor een inclusieve samenleving.



Tijdens een interview met Eva Jinek sprak hij over progressief patriottisme, oftewel: een land waar burgers met verschillende politieke overtuigingen en diverse geloven trots op kunnen zijn. Hij vindt de manier 'waarop we met elkaar omgaan' heel belangrijk. Dat moet veel beter. Het zijn aardige woorden, ware het niet dat ze uitgesproken worden door iemand die geen realiteitsbesef én zelfinzicht lijkt te hebben.



Een toenemend aantal Nederlanders met een migratieachtergrond keert zich tegen de instanties en flirt met andere culturen. De PvdA zou eerst eens moeten uitzoeken waarom deze mensen zich hier totaal niet thuis voelen, in plaats van ons dood te gooien met de zalvende woorden dat iedereen erbij hoort. Veel burgers wíllen dat niet eens. Anderen hebben te maken met uitsluiting.



Lodewijk Asscher heeft als minister van Sociale Zaken vier jaar hard meegewerkt aan de polarisatie van de samenleving. Hij nam bijvoorbeeld gretig het broddelwerk van een onderzoeksbureau over waarin werd gesuggereerd dat ongeveer 80 procent van de Turkse-Nederlanders sympathie voor IS heeft.



Tegelijkertijd zagen we afgelopen zomer hoe duizenden mensen uit deze groep zich meer verwant voelen met de Turkse president dan met onze eigen leiders. Iedereen die zich op links wil profileren, kan obligaat roepen dat zij ook volwaardig deel uitmaken van dit land, maar het is veel interessanter te doorgronden waarom er geen beroep wordt gedaan op zaken als burgerschap.



Het patriottisme van de PVV is eng, de variant van de PvdA is gestoeld op een vertekend beeld van de werkelijkheid. De partij negeert de moderne verzuiling en veinst alsof er geen groeiende aversie bestaat tegen de nationale identiteit. Veel Nederlanders schamen zich voor hun land, of ze nu wit of zwart zijn, dáár zou eens naar gekeken moeten worden.



Voor de ramptoerist zijn het heerlijke tijden: op deze manier zal traditioneel links volledig instorten. Maar of dat goed is voor het land valt zeer te betwijfelen. Want wat overblijft zijn de schreeuwers en farizeeërs van extreemrechts.