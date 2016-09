Publiek valt flauw bij Franse kannibalenfilm Raw

Drie bezoekers van het filmfestival moesten medische hulp krijgen na het zien van de kannibalenhorror van de Franse regiseusse en scriptschrijftser Julia Ducournau. Dat nieuws bracht Ryan Werner, die de marketing van de film doet, gisteren naar buiten.



De film volgt een meisje dat wordt gedwongen om een rauwe konijnenlever te eten. Ze verandert daarna steeds meer in een kannibaal die haar tanden graag in ledematen van studiegenoten zet.



Te realistisch

Vooral het punt waarin de hoofdrolspeelster een vinger afknabbelt, was voor de kijkers te veel. Een filmkenner schrijft: ,,Het is een geweldige film, maar sommigen moeten wel op tijd bij een kotszakje zijn.'' Tijdschrift Variety noemt de film 'soms zo realistisch dat je wel weg moet kijken'.



De Franse regisseuse Julia Ducournau hoopt dat mensen ondanks de rauwe beelden toch blijven kijken. ,,Ik weet dat je een sterke maag moet hebben om deze film uit te kijken. Toch jaag ik dat schokeffect niet na. Sympathie wekken voor een personage dat een monster wordt, dat is mijn bedoeling.''



Horrorfilm

Het is zeker niet de eerste keer dat filmliefhebbers ziek worden van een horrorfilm. Bij de première van de Exorcist in 1974 vielen kijkers flauw en werden mensen met hartproblemen afgevoerd. Ook bij de horrorfilms Jaws en Saw vielen bezoekers bij bosjes om. Meer recent waren de hysterische reacties bij de film V/H/S en Promotheus. De film Antichrist van Lars von Trier riep ook bij sommigen een gevoel van walging op.