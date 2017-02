PvdA reserveert 300 miljoen voor razendsnel internet en beter OV

Concreet wil de PvdA het nieuwe, razendsnelle mobiele 5G-netwerk het eerst in de krimpregio's uitrollen, door via de Nationale Investeringsbank 100 miljoen vrij te maken en af te spreken dat telecombedrijven dat bedrag matchen. Het is de bedoeling dat 5G dan in 2021 in alle krimpregio's kan worden gelanceerd.



Daarnaast moet 100 miljoen euro beschikbaar komen voor betere bereikbaarheid van de regio, door 'robuustere' spoorverbindingen tussen de regio's en de Randstad. Maar het geld gaat ook naar versnelde, rechtstreekse buslijnen en hypermoderne overstapstations. Specifiek voor krimpregio's als Eemshaven en Oost-Groningen, Parkstad Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, de Achterhoek en Zuid-Oost Drenthe.



Experimenteren

Met de derde 100 miljoen euro wil de PvdA via een vitaliteitsfonds 'essentiële voorzieningen' zoals zorg, onderwijs en winkels ook in de krimpregio beschikbaar houden. Door initiatieven te ondersteunen die kleine scholen open houden en in krimpgemeenten meer te experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking. De gedachte daarachter: Nederlanders hebben zelf vaak de beste ideeën om hun eigen omgeving beter, mooier, meer betrokken en socialer te maken.



Sharon Dijksma, nu staatssecretaris namens de PvdA, noemt zichzelf trots de 'krimpexpert' van de partij. ,,Ik ben een geboren Groningse en woon al tijden in Enschede. Dus ik heb aan den lijve ondervonden wat de effecten van krimp zijn: voorzieningen verdwijnen, bedrijvigheid neemt af en de leegstand is al lang een verborgen probleem in de krimpregio's. Daar moeten we veel meer aandacht voor hebben."



Volgens Dijksma is de regio al hip, alleen dat weet lang niet iedereen. ,,Dat is het probleem. Dus we hebben heel sombere gedachten over wat er buiten de Randstad allemaal niet gebeurt. Als je in de praktijk in de regio komt en je spreekt daar met jongeren, dan zie je dat ze niks verschillen van de jeugd in Amsterdam."