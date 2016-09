PVV dekt de-islamisering met 'achterhaald' onderzoek

Het gaat om een onderzoek van Nyfer naar immigratie van niet-westerse allochtonen van acht jaar geleden. ,,Destijds was dat getal van 7,2 miljard correct, maar dat was ging uit van een heel ander type migrant: niet Syrische, maar Turkse en Marokkaanse migranten,'' zegt onderzoeker Leo van der Geest desgevraagd.



Hij vervolgt: ,,Dat getal is bovendien achterhaald omdat er enorm veel beleid is veranderd in de omgang met migranten, denk alleen al aan wat er met Syrische vluchtelingen wordt gedaan. Een groot deel van de kosten van migratie is bijvoorbeeld gebaseerd op wat migranten kunnen op de arbeidsmarkt. Dat is bij Syriërs misschien wel heel anders dan bij Marokkanen.''



Op verzoek

Het onderzoek van destijds werd bovendien 'op verzoek van' en 'gefinancierd door' de PVV, merken de onderzoekers op. De berekeningen van het het Centraal Planbureau (CPB) was destijds overigens lager. Dat de PVV haar verkiezingsprogramma ditmaal weer laat doorrekenen door het CPB ligt voor de hand, de partij doet dit vaak wel.



De partij verraste twee weken geleden door plots met haar verkiezingsprogramma te komen, temeer omdat het één A4-tje betrof. De 7,2 miljard die bespaard zou kunnen worden door een stop op asiel is een belangrijke financiële pijler voor de programmapunten.