PVV-programma is daad van minachting

Wie het verkiezingsprogramma van de PVV bestudeert, een bondig A4'tje waarop de partij beschrijft hoe zij Nederland gaat de-islamiseren, kan louter de conclusie trekken dat Geert Wilders helemaal niet wil regeren. De krankzinnige suggestie om alle moskeeën en islamitische scholen te sluiten, oogst bij de fanatieke achterban ongetwijfeld veel bijval, maar in de praktijk is een dergelijke maatregel onwerkbaar - al was het maar omdat geen enkele andere partij zich achter dit standpunt zal scharen. En dat Wilders de geldkraan wil dichtdraaien voor 'windmolens, kunst, innovatie, omroep enzovoort' zijn holle populistische frasen, die louter zijn bedacht om de zittende leiders verder te stigmatiseren.



Dan rijst de vraag: wat wil Wilders eigenlijk? Populisme gedijt alleen als de afzender een outsider is, iemand die moedwillig door anderen buiten wordt gesloten. Op het moment dat de PVV écht een coalitiegenoot zou vinden, wat dus nooit gaat gebeuren, moet de partij op een aantal punten haar verlies nemen, concessies doen, iets wat de achterban nooit zal accepteren. Want dan is Wilders geen haar beter dan het establishment dat hij steevast hekelt.



En daarom werd dit armetierige partijprogramma de wereld in geholpen, een regelrechte daad van minachting jegens het volk dat hij zogenaamd vertegenwoordigt. De bezorgde burger verdient beter dan een politieke cowboy die alleen uit is op onrust en polarisatie.



De mensen willen dat de problemen nu écht worden aangepakt, op een reële en werkbare manier. Dan kan je wel op een vel papier 'lagere inkomstenbelastingen' op laten tekenen, gefinancierd door een verbod op 'hoofddoekjes in openbare functies', maar daarmee beledig je de intelligentie van de kiezer en diskwalificeer je jezelf als serieuze partij.



Wilders zegt daarover: ,,Met deze A4 wordt Nederland weer van ons. De context is 1.400 jaar jihad.'' Het is de parodie voorbij. In elk geval heeft de PVV-voorman nu wel de weg geplaveid voor een nieuwe rechtse club, die zich oprecht wil inspannen voor mensen die terecht bang zijn voor armoede en terreur, en daarnaast jarenlang werden teleurgesteld door gevestigde partijen. Het is te hopen dat iemand in dit gat springt, want anders zal er voorlopig niets veranderen, dankzij de PVV, die kennelijk echte macht schuwt, maar veel liever brandjes sticht - zonder duidelijk doel.