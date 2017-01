Raad van State: gaswinning hoeft niet verder omlaag

Het kabinet bepaalde in september dat de NAM per jaar niet meer dan 24 miljard kuub gas uit de Groningse bodem mag halen. Alleen in koude winters mag er meer gas (30 miljard kuub) worden gewonnen. Acht Groningers vinden dat te veel. Zij willen dat de gaswinning meteen wordt teruggebracht tot 12 miljard kuub gas en liever nog zien zij dat de gaswinning in Groningen helemaal stopt.



Spoedprocedure

Ze spanden daarom een spoedprocedure aan. Vandaag was de uitspraak. Later dit jaar volgt een definitief oordeel van de Raad van State over in totaal 25 bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de gaswinning in Groningen. Onder meer de provincie Groningen, negentien Groningse gemeenten, de Groninger Bodembeweging en milieuorganisaties tekenden bewaar aan.



Het is niet voor het eerst dat de Raad van State oordeelt over de gaswinning in Groningen. In november 2015 bepaalde de rechter dat de NAM voorlopig niet meer dan 27 miljard kuub gas per jaar naar boven mocht halen uit de Groningse bodem.