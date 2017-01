Het is nooit leuk als je tv-programma wordt afgekraakt. Zeker als het in je 'eigen' krant gebeurt. Maar Angela de Jong hoeft niet bang te zijn wanneer ze schrijft: '... en mogelijk gaat Paul dan weer reageren en allerlei lelijks over mij schrijven.'



Stil blijven zitten als je geschoren wordt, is een les die mijn ouders, die dat hebben geleerd door ervaring, mij meegegeven hebben. Wij werken met ons team hard om een goed programma te maken. Ook die ochtend na het verschijnen van haar column. We zitten sinds één dag in een spiksplinternieuw kantoor en dat maakt de vreugde alleen maar groter. Niet alleen hebben we een prachtige werkplek, maar het is een komen en gaan van leuke mensen. De komende weken moeten nog wat klusjes worden verricht, maar we zitten en bijna alles functioneert.



Als ik Mediacourant, de website voor televisie, open, lees ik dat mijn krantencollega me heeft afgeslacht. Stil blijf ik zitten, maar opeens krijg ik aandrang en spoed me naar het toilet. Het invalidentoilet, omdat het daar ruimer is en ik de oudste ben van het bedrijf - dus daar een beetje recht op heb. Zeker volgens Angela, die mijn programma vergelijkt met 'een bonte avond op een bejaardensoos'.



Op het invalidentoilet blijkt nog geen slot te zitten, dus ga ik, gewapend met een klein flesje Acqua di Parma tegen de geur, op zoek naar een ander toilet.



De woorden van Angela de Jong zingen nog na. 'Het programma is alles wat Paul voor mij niet is: belegen, flauw, gemakzuchtig.' Vooral dat 'gemakzuchtig' steekt, maar nogmaals: 'niet bewegen als je geschoren wordt'.



Ik beland op het toilet. Zuchtend kijk ik voor me uit en laat de boodschap voor wat-ie is: toiletpapier. Recensies, daar veeg je je reet mee af, denk ik, maar de krant ligt nog op het bureau.



Opeens floept het licht uit. Lichten die voor je denken, zo hinderlijk! Alleen door te bewegen kun je het licht weer aan krijgen. Ik zwaai met mijn armen, maar het blijft pikkedonker. Hoe ik ook beweeg, het licht doet niks, dus moet ik op de tast het toiletpapier vinden. Dat lukt, maar waar zit de knop om mee door te spoelen? Ik pak m'n telefoon en zet hem aan. Dankzij het verlichte scherm zie ik de knop, ik spoel door, en alles gaat met de stroom mee. Geen restjes? Even kijken... Shit! Mijn telefoon valt in de pot. Maar net voor hij de bodem bereikt, weet ik 'm te onderscheppen.



Gelukkig doet-ie het nog. Ik denk aan de woorden van Angela: 'Af en toe zit er heus nog wel een rake grap tussen, want snel is de presentator nog altijd.' Snel genoeg om mijn telefoon te redden.



Als ik het toilet verlaat, springt al het licht weer aan. Ik bekijk mezelf in de spiegel en zie een lach die me troost. Een geschoren kop laat zich niet kisten.