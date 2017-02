Rechter houdt eis Remond P. aan

De 49-jarige Remond P. werd voor de moord uit 2007 veroordeeld vanwege de deeltjes DNA die werden aangetroffen op het moordwapen, de kogel en de geluiddemper. Zijn advocaat Geert Jan Knoops twijfelt of het DNA juist is onderzocht. Hij verbaast zich erover dat de bewijsstukken zijn vernietigd. ,,Iedere veroordeelde heeft het recht zijn onschuld aan te tonen.''



Er bestaat twijfel omdat drie weken na de arrestatie van P. hetzelfde DNA werd aangetroffen op een touw dat was gebruikt bij een overval. Maar P. zat vast en had aantoonbaar niets van doen met die overval. ,,Bij de DNA-sporen op het moordwapen zat ook DNA van een onbekend persoon. Vreemd genoeg zat op de patroonhouder ook DNA van het slachtoffer. Advocaat Knoops, bij de zaak betrokken via het zogeheten Innocence Project dat streeft naar herziening van zaken waarin sprake is van 'onterechte veroordelingen': ,,Een deugdelijk contraonderzoek naar het DNA heeft nooit plaatsgevonden.''



Dat DNA-onderzoek zal volgens de advocaat plaats moeten vinden in de Verenigde Staten. Om dat onderzoek mogelijk te maken moet de Nederlandse staat een kopie van de resultaten beschikbaar stellen.



De staat vond het verzoek echter niet voldoende onderbouwd. Op voorstel van de rechter is daarom afgesproken dat de expert, de bioloog Greg Hampikian, wordt verzocht een nadere toelichting te geven over wat hij kan onderzoeken, wat het onderzoek inhoudt en wat de mogelijke resultaten zijn. De zaak is daarom met zes weken aangehouden, tot 18 maart.



P. zit sinds 2011 een celstraf van 15 jaar uit voor de moord op 't Hooft. Deze werd in november 2007 voor het oog van zijn echtgenote doodgeschoten in zijn woning aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Aanvankelijk werd de Voorburgse verdachte door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan voldoende bewijs, maar in hoger beroep achtte het hof hem twee jaar later toch schuldig.



P. was een tijdje voortvluchtig na die veroordeling. Hij werd op de snelweg A12 bij Nootdorp na een wilde achtervolging aangehouden. Daarbij werd P. beschoten en in zijn onderlichaam geraakt.