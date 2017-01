Zitting Van der Graaf: 'stelling van het OM is leugenachtig'

Het OM wil in de rechtbank gesprekken tussen Van der Graaf en de reclassering laten horen waaruit blijkt dat Van der Graaf het resocialisatieproces na zijn vrijlating tegenwerkt.



Volgens Van der Graaf is de reclassering er alleen maar op uit om hem te laten struikelen. ,,De stelling van het OM dat ik vragen niet wil beantwoorden is ronduit leugenachtig.'' Volgens Van der Graaf lijken de gesprekken tussen hem en reclassering meer op een politieverhoor, maar dan zonder zwijgrecht. De moordenaar van Pim Fortuyn gaf tijdens de zitting ook aan te willen emigreren.



Privacygevoelig

Advocaat Willem Jebbink wilde dat de zitting achter gesloten deuren zou plaatsvinden vanwege de privacygevoelige gesprekken. ,,Dat zijn heel gedetailleerde gesprekken, die in vertrouwen zijn gevoerd", zei advocaat Willem Jebbink aan het begin van de zitting. Volgens de advocaat komt de privacy en de veiligheid van Van der Graaf in gevaar als de zitting in het openbaar plaatsvindt.



Geen vrij man

Van der Graaf kreeg voor de moord op Fortuyn achttien jaar gevangenisstraf opgelegd. In mei 2014 kwam hij voorwaardelijk vrij. Daarmee is hij echter nog geen vrij man, stelt het OM. Zijn medewerking aan het reclasseringstoezicht zou ,,ontoereikend en niet-constructief'' zijn. Het OM wil dat hij weer een jaar de cel in gaat.