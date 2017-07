De onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zijn met vakantie. Dit nieuws werd gisteren uiteraard gebracht door het journaille dat zelf al ruim 100 dagen op een camping zit, maar dan wel steeds op verschillende plekken – voor de gesloten deuren van de diverse onderhandelingsruimtes. De lome sfeer en stroperige voortgang tekenen de noodzaak tot het vormen van een nieuw kabinet.



Wat ik bedoel: ons land raakt echt niet totaal ontregeld als een demissionair kabinet op de toko moet letten tot de onderhandelende partijen een nieuw regeerakkoord hebben bereikt.



En toch vielen links en rechts boze reacties te lezen.



Ik moest het fictieve schuim van boze social media-gebruikers van mijn computerscherm vegen om te begrijpen dat ze niet gecharmeerd zijn van de manier waarop de onderhandelaars het volk be­jegenen. Een korte vakantie zou een enorme daad van minachting zijn.



Au contraire, is mijn indruk. Die onderhandelaars voelen al vier maanden de druk om een nieuw kabinet te vormen. Er zijn nog steeds een hoop ideologische tegenstellingen die op een of andere manier opgelost moeten worden in een definitief akkoord.



Dat is niet zomaar wat. Los van wat wij burgers en de media allemaal willen, moeten alle partijen ervoor zorgen dat ze straks met een verhaal komen dat de achterban niet krenkt, of nog erger: vervreemdt. Bijvoorbeeld door de partij-identiteit te verloochenen.



De onjuiste voorstelling van zaken die wordt gegeven, is dat een snelle formatie moet worden gevormd omwille van het landsbelang. Dat willen al die boze Facebook-activisten en andere duiders van het niveau likmevestje ons wijsmaken.



Het is recreatief zeiken voor de bühne. Een vuurtje willen stichten zonder lucifers. Dit land kan nog prima drie maanden zonder een kabinet. Het water zal blijven stromen. De elektriciteit wordt niet afgesneden. En de snelwegen blijven we onderhouden.



Een vakantieperiode van drie weken kan ook leiden tot bezinning – even wat contemplatie, zonder die hijgerige journalisten die zich vermomd hebben als campinggast. En als er daarna een akkoord komt, want dat gáát gebeuren, kunnen we altijd nog inhoudelijk jeremiëren over alles wat fout en verderfelijk is. Maar dan moet daar dus wel een aanleiding voor zijn.