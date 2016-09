Red de wereld en koop duur

Ook genoten van de hittegolf? Het is duidelijk dat de opwarming van de aarde ook zonnige kanten heeft. De sleurhut kan gewoon in Nederland blijven staan in plaats van elk jaar de helletocht richting Spanje. En meer rokjesdagen is leuk voor iedereen.



Helaas zijn de nadelen wel zo rampzalig dat we toch serieus moeten werken aan oplossingen. De wereld kraakt en puft. Zeespiegels stijgen, bossen gaan in rook op en oogsten de mist in. Veel onderzoekers denken dat het tij niet meer valt te keren. Het broeikasgas in de atmosfeer zal toenemen en de opwarming is nauwelijks meer te stoppen. Die arme onderzoekers. Jarenlang worden ze door sceptici verketterd en door de wereld genegeerd. Nu de aarde smelt als een Raket-ijsje in de zon en ze eindelijk serieus worden genomen, is het te laat. Geen wonder dat veel van de onderzoekers op het punt staan in een zware depressie te belanden.



Ik als Nederlander ben vooral dankbaar dat wij hier de kloeke deltawerken hebben om ons te behoeden voor ongewenste natte voeten. Inwoners van Bangladesh, Louisiana en de Fiji-eilanden staat het water helaas al aan de lippen. Voor ons de vraag: kan je daar als consument iets aan doen? De zeespiegel laten dalen ligt buiten onze macht, maar de uitstoot van kwalijk gas kunnen we wel helpen verminderen. Minder vlees eten, vaker fietsen, een zonnepaneeltje op het dak. Het helpt allemaal.



Maar de grootste winst kunnen we behalen door minder spul te kopen. Het nieuwe kastje, tapijt, schilderijtje, sleutelhanger, mobieltje, vaas, kruk etcetera. Onderzoek wijst uit dat het maken en vervoeren van al dat spul de grootste aanslag is op onze aardkloot. Wat te doen? Koop duur!



Bij mij werkt dat als volgt. Ik heb een dominee in mijn hoofd die wekelijks in mijn oren toetert en mij weerhoudt van overbodige impulsaankopen. Het geld dat ik daarmee bespaar wend ik aan voor zo nu en dan een dure aankoop. Laatst deed ik het weer. Iets kopen dat eigenlijk veel te duur is. Een zonnebril van een merk. Ik kwam toevallig langs de winkel. 'Nee', zei de dominee in mij, 'niet doen!' Maar ik legde hem het zwijgen op. Ik heb me al twee jaar netjes ingehouden. Nu mag ik. Ik ging de winkel binnen en sloeg genadeloos toe.



Door schade en schande heb ik ondervonden dat ik aan goedkope zonnebrillen niks heb. Binnen een week zijn ze stuk of ben ik ze kwijt. Als ik een dure koop en er gebeurt iets mee, zou ik balen als een stekker. Dus die dure gaan jaren mee omdat ik er veel beter op let. Ik denk dat ik niet veel duurder uit ben met duur kopen. Dat geld zou anders zijn opgegaan aan lades vol goedkoop plastic spul dat alleen maar ligt te verstoffen.



Goed kopen is duur kopen! Het zorgt voor minder verspilling. Minder broeikasgas. En dure goederen behouden langer hun waarde. Zo haal je meer plezier uit minder spullen. Tel uit je winst!



