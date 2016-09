Reddingsbrigade: stijgende lijn in ongevallen zorgelijk

Eerste arrestatie om Turkse spanningen

10:45 Voor het eerst is er iemand opgepakt met betrekking tot de spanningen in de Turkse gemeenschap. Dat gebeurde vandaag in Rotterdam. De politie verwacht meerdere aanhoudingen te doen. De onrust houdt verband met de couppoging in Turkije en de grimmige sfeer die is ontstaan in de Turkse gemeenschap tussen aanhangers van president Recep Tayyip Erdogan en aanhangers van spiritueel leider Fethullah Gülen.