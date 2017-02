Regels van de arbodienst

Afspraak met de schoorsteenveger. Het is een moeizame actie om alle agenda's synchroon te laten lopen hier aan het pad langs de Kalenbergergracht. De schoorsteenvegers die hier de laatste jaren kwamen hadden allemaal speciale voorwaarden die hun het werk mogelijk moesten maken: de voorlaatste ging niet meer het dak op, ik geloof dat de arbo dat niet goed vond. Of ik had geen ladder die lang genoeg was. Of hij wilde het zelf niet.



Enfin, er kwam een nieuwe prima veger, daarna had ik nog even koolmonoxyde in huis, waardoor ik aan de dood ontsnapte omdat het alarm geweldig ging gillen en er drie brandweerkorpsen tegelijk uitrukten. Er was geen vlam te zien, daarom vertrok één corps weer naar huis. Eén boot met spuit-slangen kwam langszij en een kar met spuitslangen kwam over de brug. Ook de jonge mannen van het dorp rukten uit: ,,We gaan bij Marjan (ik woon hier achtenveertig jaar, dus men noemt mij bij de voornaam) de spullen redden!" Dat hoefde niet, er was nog steeds geen vlam te zien, maar het was toch heel gevaarlijk. Ik had volgens de brandweercommandant het leven kunnen laten. ,,Ik ga een hotel bellen, want u mag twee dagen niet in huis!"