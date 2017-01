Regiobank ruziet met zijn adviseurs

,,Voor veel kantoren betekenen de nieuwe tarieven een forse verlaging van de vergoeding voor hun werkzaamheden. Mede onder invloed van Europese regelgeving zijn die werkzaamheden in de afgelopen jaren juist sterk toegenomen. Naar ons oordeel is er door de directie van RegioBank onvoldoende overleg gevoerd om tot deze wijziging te komen." Terugtrekken Regiobank timmert de laatste jaren aardig aan de weg. Waar andere banken hun kantoren en masse terugtrekken uit dorpen en kleinere steden, probeert Regiobank zijn aanwezigheid juist te versterken. Inmiddels heeft de dochter van de Volksbank (het voormalige SNS) ongeveer 530 vestigingen. Maar de veranderingen in de financiële wereld, een combinatie van extreem lage rentes en een steeds verdergaande digitalisering, gaan ook aan Regiobank niet voorbij. Andere banken kozen er de afgelopen jaren voor om vele duizenden mensen op straat te zetten, maar dat is voor de kleine consumentenbank niet mogelijk. Regiobank werkt met zelfstandig adviseurs, die betaald worden als ze een product van de bank aan de man brengen. De aangekondigde verlaging van de tarieven daarvoor leidde in november meteen tot grote ophef.

Snelle analyse

,,Een eerste snelle analyse en doorrekening van de voorgestelde modellen leert ons dat de effecten voor individuele kantoren groot kunnen zijn," stelde belangenvereniging Vezis toen in een brief aan zijn leden.



In diezelfde brief schermt Vezis er mee dat haar leden de exclusieve band met Regiobank doorsnijden. ,, Er is sprake van een dermate belangrijke verandering dat, indien partijen niet tot overeenstemming komen, (...) de exclusiviteits- en non-concurrentiebedingen uit de samenwerkingsovereenkomst zouden moeten komen te vervallen."



Een woordvoerder van Regiobank zegt in een reactie niet op de hoogte te zijn van een dreigende gang naar de rechter. ,,Er is bij ons niets bekend over een rechtszaak."



Misverstand

Vezis laat er echter geen misverstand over bestaan. Rechtsbijstandsadviseurs van de verschillende kantoren hebben de handen ineen geslagen en hebben de directie een sommatie gezonden, meldt de vereniging in een schriftelijke verklaring. ,,Wordt aan deze sommatie niet voldaan dan zal, gelet op het spoedeisende karakter, op korte termijn het oordeel van de rechter worden gevraagd."