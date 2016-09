Reizigers vergeten steeds minder vaak uit te checken

In 2014 was dat percentage zogenoemde 'incomplete transacties' nog 1,7 procent. Het NOVB verwacht dat het met voortzetting van een aantal maatregelen verder zal dalen tot de afgesproken 1 procent aan gemiste check-outs in trein, bus, metro en tram.



Uit cijfers van onderzoeksbureau Panteia blijkt dat het aantal verzoeken om teruggave van geld juist groeit. In 2015 vroegen 579.000 reizigers geld terug, terwijl dat er in 2014 nog maar 440.000 waren. Het aan reizigers terugbetaalde bedrag verdubbelde bijna en nam toe van 2,7 miljoen naar 4,9 miljoen euro.



Stimuleren

Waar vervoersbedrijven in 2014 nog een bedrag van 16 miljoen euro overhielden dat niet door reizigers werd teruggevraagd, was dat vorig jaar nog maar 4,2 miljoen euro. Dat komt mede doordat vervoersbedrijven maatregelen blijven inzetten om reizigers te stimuleren in- en uit te checken. Verwacht wordt dat dat bedrag nog verder zal afnemen.



Zo worden er nieuwe palen geplaatst en wordt de website waar mensen geld terug kunnen vragen verbeterd. Het volgende onderzoek staat voor 2018 gepland.