Badr Hari wil half jaar cel zo snel mogelijk uitzitten

Hoger beroep

Hari werd in oktober 2015 in hoger beroep veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Daarnaast moest hij schadevergoedingen betalen tot een bedrag van ruim 45.000 euro. Hari zat in totaal al zo'n acht maanden in voorarrest.



Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde eerder dat Bard Hari schuldig was aan een aantal mishandelingen in het uitgaansleven van Amsterdam, waaronder die van de inmiddels vermoorde zakenman Koen Everink tijdens Sensation White in 2012. Hij kreeg toen anderhalf jaar cel, waartegen zowel hij als het Openbaar Ministerie in hoger beroep gingen.



Cassatie

In dat hoger beroep kreeg hij 24 maanden celstraf opgelegd, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Badr ging vervolgens in cassatie, waardoor hij niet direct de gevangenis in hoefde. Het OM eiste eerder drie jaar celstraf tegen Hari. De Hoge Raad heeft nu besloten dat de opgelegde veroordeling van Hari definitief is.