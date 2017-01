Renée (16) kreeg een maagverkleining: 'Eindelijk zonder angst naar school'

'Jeugdzorg, haal die kinderen weg bij hun ouders'. De tranen schieten opnieuw in de ogen van Rita Revenberg, de moeder van Renée. ,,Die reactie gaat nooit meer uit mijn hoofd." Vorige week kwam in het nieuws dat zo'n twintig tieners met extreem overgewicht een maagband hebben gekregen in het Maastricht UMC, onder wie haar dochter Renée. Daarna barstte de publieke opinie los: 'Welke ouder doet zijn kinderen zoiets aan?' Niemand, zegt Renée. Ze vroeg de kinderarts zelf om de ingreep. ,,Ik was het zat. Ik ben vanaf mijn negende naar allerlei diëtisten geweest. Ik kreeg buitenspeelgoed mee als een hoelahoep en een springtouw; dingen waar je echt heel moe van wordt, maar het had niet veel resultaat. Ik was altijd breder dan de rest." Maat 54 In de brugklas gaat ze zelfs elke dag naar de sportschool en neemt een krantenwijk om maar in beweging te blijven. ,,Ik ging steeds minder eten, maar ik werd steeds zwaarder. Ik snapte het niet. Tot iemand me een jaar later vertelde dat je op deze manier alleen maar meer vet opslaat." Vlak voor haar operatie, anderhalf jaar geleden, heeft Renée maat 54. Ze kan alleen nog winkelen in zaken voor dikke, volwassen vrouwen. Ze kiest voor zwarte kleding en corrigerende hempjes. Hoeveel kilo ze toen woog, wil ze niet zeggen. ,,Daar schaam ik me voor." Ze is somber en teruggetrokken. Op school voelt ze de ogen prikken. ,,Ik werd niet gepest, maar ik dacht dat iedereen naar me keek." Als er visite is, trekt ze zich stilletjes terug op haar paarse tienerkamer waar met witte letters 'dream' op de muur staat.

Mandarijntje

De omvang van haar maag, vergelijkbaar met een meloen, is geslonken naar een mandarijntje, omschrijft ze. Negentien pubers van 14, 15 en 16 jaar kregen dezelfde operatie. Zij blijven de komende jaren onder behandeling van diëtisten, fysiotherapeuten, psychologen en kinderartsen, evenals de twintig jongeren die werd uitgeloot voor een maagband. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat de tieners mét maagband aanzienlijk meer gewicht verloren en bovendien lekkerder in hun vel lijken te zitten. Onder kinderartsen is de ingreep echter nog omstreden.



Renée, 15 jaar oud toen ze de operatie onderging, heeft haar maagband al drie keer laten bijstellen. Ze gaat drie keer in de week fitnessen en is ruim 30 kilo lichter. Ze voelt zich 'tevreden' wanneer ze in de spiegel kijkt, niet megatrots. ,,Goh, dat heb je goed gedaan, denk ik dan. Een maagband is een hulpmiddel. De rest moet je zelf doen." Ze wil er nog zo'n 15 tot 20 kilo af. Misschien dat ze tegen die tijd weer eens durft te zwemmen.



Het meisje mag dan een stoere verschijning zijn met haar opgeschoren blonde haar en strakke eyeliner - ze is nog altijd geen grootse prater. Zenuwachtig plukt ze aan haar zwarte blouse. ,,Ik heb hier nooit over gepraat. Ik liep er altijd in mijn eentje mee rond."



Innerlijke strijd

Moeder Rita herkent die innerlijke strijd maar al te goed. Na een maagband en maagverkleining, viel ze zelf fors af maar kwam ook weer aan. Ze probeerde wanhopig haar dochter ditzelfde lot te besparen. ,,Ik was wel eens te streng voor haar." De zeldzame keren dat ze haar dochter trakteerde op een ijsje in hun woonplaats Dronten, werd ze bespot door onbekenden. Ze riepen ons na: 'Geen wonder dat ze zo dik is. Ze wordt net als jij'. Als we dan iets ongezonds aten, deden we dat stiekem in de auto."