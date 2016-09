Reuzenrad slaat op drift: Nederlander breekt ribben

Het arbeidsongeval gebeurde rond 11.10 uur op het Loodswezenplein in Nieuwpoort-Bad. De afbraakwerkzaamheden waren ongeveer halverwege toen het bijna 60 meter hoge reuzenrad Roue de Paris kantelde. Daardoor beleefden twee Roemeense werknemers enkele horrormomenten.



Zij bevonden zich halverwege het rad om stalen pinnen los te maken, toen het immense gevaarte begon te zwiepen. Ineens bevonden zij zich in 'de grootste schommel van Europa'. De mannen zaten wel vast en kwamen er daardoor duizelig, maar zonder kleerscheuren van af.



Wonder

Dirk Hut, van oorsprong Groninger, stond beneden op het platform en kon het zwiepende gevaarte maar nét ontwijken. Daarbij kwam hij hard tussen afgebroken onderdelen van het reuzenrad terecht. ,,Het is niet zozeer een wonder dat de Roemenen bovenin niet gewond zijn geraakt, het is vooral een wonder dat er beneden niemand ernstig is verwond,'' zegt de 53-jarige vader van Dirk Hut, die ook Dirk heet. Vader en zoon zijn in dienst bij Rene Bufkens, eigenaar van de Roue de Paris.



Hoe het kon gebeuren dat het rad op drift raakte, denkt Bufkens wel te weten. ,,Een van de staalkabels die het rad vasthoudt zodat we hem van onderen stukje bij beetje kunnen afbreken, brak ineens,'' zegt Bufkens. ,,Ik denk omdat we al die tijd langs de kust hebben gestaan. De kabel was daardoor wellicht aangetast.''



Ziekenhuis

Dirk Hut werd met diverse verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis van Veurne. Daar bleek het met twee gebroken ribben allemaal mee te vallen. ,,Als hij niet snel opzij was gesprongen, was hij dood geweest,'' zegt zijn vader.



Ondanks dat het lijkt mee te vallen, blijft Hut voor de zekerheid vannacht ter observatie op de intesive care. Een 30-jarige Roemeense arbeider die ook nog net op tijd weg kon springen, liep lichte verwondingen op aan zijn schouder.



Onderzoek

Het openbaar ministerie van West-Vlaanderen stuurde een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.