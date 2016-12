Rijksrecherche krijgt beelden in zaak dodelijke arrestatie

Zoals gebruikelijk onderzoekt de Rijksrecherche of de betrokken agenten fouten hebben gemaakt bij de arrestatie. Op 21 december deed de Rijksrecherche een oproep in de media, waarin getuigen werd gevraagd zich te melden. Door de oproep kwamen diverse getuigen naar voren en is er beeldmateriaal ontvangen. Daarnaast zijn beelden gevorderd van het winkelcentrum.



Onderzoek

De Rijksrecherche stelt dankzij de getuigen en het aangeboden beeldmateriaal een goed beeld te hebben gekregen van het incident. Het onderzoek is echter nog niet afgerond en dit zal naar verwachting nog geruime tijd gaan duren. De Rijksrecherce is geen onderdeel van de politie, maar van het Openbaar Ministerie.



Opvallend genoeg stellen getuigen dat zij door hen gemaakte videobeelden van vlak na het incident op last van de politie moesten verwijderen van hun telefoon.