Robot moet refurbished telefoon aan beter imago helpen

De robot is een forse investering en kost Forza Refurbished tienduizenden euro's per maand. ,,Maar dat is het absoluut waard, want het geeft ons een groot concurrentievoordeel. Toen ik de robot aan het werk zag was ik binnen 90 seconden om."



Benchmark

De besparingen zijn significant. ,,De kwaliteit van onze smartphones wordt zó veel beter, we kennen nauwelijks meer ontevreden klanten. Er komt bijna geen verkocht toestel nog terug."



De inzet van drie robots betekent niet dat Forza minder werk heeft voor het eigen technisch personeel, dat niet langer handmatig hoeft te testen. ,,Die medewerkers moeten nu de toestellen oplappen die vroeger gewoon door de controle kwamen." Hoe nauwkeurig de robot werkt, blijkt uit het feit dat die door Apple en Samsung zelf wordt gebruikt om hun telefoons te testen. Forza is pas de vierde klant die hem in huis heeft.



Van Dijk verwacht dat concurrenten uiteindelijk mee moeten. ,,De kwaliteitsverschillen tussen onze en hun smartphones worden anders te groot, dit wordt de benchmark. Als je top wilt zijn in dit segement dan is hulp van een robot de enige manier."



Vandaar dat Forza de robot actief gaat marketen naar het publiek. Op de zwarte doosjes waarin de iPhones bij de klant komen staat bijvoorbeeld de sticker 'Checked by Robots', 'getest door robots'. Ook komen er reclamespots.



Galaxy

Op dit moment gebruikt Forza de robots slechts voor iPhones. Door de kwaliteit en hoge restwaarde is vooral Apple aantrekkelijk als refurbished product. Daar komt uiteindelijk verandering in. Aangezien de robot ook Samsungs aankan wil Van Dijk de populariteit van met name de duurdere Galaxy-lijn in Nederland verzilveren. ,,De rek in refurbished is er nog lang niet uit."