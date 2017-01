'Rode kaart voor foute boer'

De landbouw moet volgens hem toe naar een systeem van gele en rode kaarten. Boeren en tuinders die een aantal keer ernstig de fout in gaan, zouden worden geroyeerd. ,,We moeten daar afspraken over maken met de slachterijen, met melkverwerkers als FrieslandCampina, met de Suiker Unie. Wie teveel antibiotica gebruikt, varkens in te kleine hokken stopt of de milieunormen overtreedt mag niet meer leveren.''



Dierenwelzijn

Zo'n systeem is volgens de boerenvoorman nodig om maatschappelijk draagvlak voor boeren te houden. In het dichtbevolkte Nederland loopt de landbouw tegen grenzen van milieu en dierenwelzijn aan. ,,Onze sector kan alleen overleven als de consumenten het vertrouwen hebben dat wij goed voedsel maken. Maar er zijn altijd een paar boeren die het verkloten voor de rest. Net zoals er bij de woningcorporaties sukkels waren die een cruiseschip kochten of in een Maserati gingen rijden. Dan komen er strengere regels, en zit de rest in de shit.''



Calon stapte over naar LTO vanuit Aedes, de vereniging van woningcorporaties, waar hij sinds 2009 voorzitter was. Daar moest hij schoon schip maken in de door corruptieschandalen, financiële puinhopen en zonnekoningen geplaagde sector.



'Dronification'

In het Groningse Zuurdijk heeft Calon (58), die zichzelf een 'technoboer' noemt, een akkerbouwbedrijf. Hij voorspelt dat de 'dronification' een grotere impact gaat hebben op de landbouw dan de overgang van paard naar trekker. ,,Kameraden van me hebben net een drone gekocht. Geen lullig dingetje, maar een van 30.000 euro met een high speed camera erop. Wat je daarmee kan doen is echt spannend, mensen hebben nog geen idee.''



Hij waarschuwt echter ook voor de keerzijde: ,,De grote techbedrijven sturen me nu al briefjes: mogen we jouw data? Data zijn macht, economische macht.''