Roken in wachtrijen pretparken vanaf nu verboden

In sommige pretparken was het roken in wachtrijen al taboe, maar vanaf dit jaar zullen alle parken er op toezien. Het is aan de parken zelf om daarnaast nog méér maatregelen te nemen. In de wachtrijen van Nederlands grootste park, de Efteling, was het roken nog niet verboden. Dat leidde vorig jaar tot commotie op social media toen een moeder die het park bezocht, kritiek uitte. Roken in de rij gaat nu wel in de ban.



,,Het zal voor veel rokende bezoekers dus wennen zijn", zegt Femke van Es van de Efteling. ,,We hebben al onze bebording aangepast en medewerkers zullen mensen die roken er eventueel op aanspreken. We gaan ervan uit dat dat voldoende is, maar wie echt niet wil meewerken, overtreedt de huisregels en kan in het uiterste geval het park worden uitgezet.''



Daarnaast zal de Efteling in het Sprookjesbos, waar sowieso veel kleine kinderen rondlopen, het roken ontmoedigen. Daar wordt het weliswaar niet verboden, maar er komen drie rookzones en de bezoeker wordt 'vriendelijk verzocht' dáár z'n peuk op te steken.