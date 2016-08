Ruim miljoen euro vergoeding voor in de steek gelaten MIVD'er

De rechter had vorig jaar al vastgesteld dat A. in Afghanistan door Defensie in de steek was gelaten terwijl hij daar als agent werkte voor de militaire inlichtingendienst MIVD . A. had een groot netwerk in Afghanistan, ook in de politiek. In Afghanistan had hij onder meer een bouwbedrijf opgezet.



Hij was volop aan het werk voor de inlichtingendienst toen een operatie ineens werd stopgezet. Dat gebeurde toen de MIVD-chef die A. aanstuurde halverwege 2007 werd geschorst en Afghanistan verliet. Zo werd A. plotseling afgesneden. Daardoor liep hij niet alleen groot gevaar, maar raakte hij naar eigen zeggen ook alles kwijt. Hij moest Afghanistan uiteindelijk in 2009 verlaten na bedreigingen.



MIVD ontkende

Defensie heeft eerder ontkend dat de Nederlander A. als agent werd ingezet. Oud-MIVD-directeur Pieter Cobelens zei bijvoorbeeld dat hij zelf niets over 'agent' A. wist. Maar op basis van verklaringen van andere MIVD'ers concludeerde de rechtbank dat A. in de praktijk wel degelijk als informant en agent heeft gewerkt.



Naar eigen zeggen hield A. zich bezig met het vergaren van inlichtingen en bemiddelde hij tussen Nederland en de Taliban. Ook verrichtte hij allerlei hand-en-spandiensten, zoals het regelen van valse stempels in paspoorten en zelfs wapens voor de Nederlanders.



5 miljoen geëist

A. had 5 miljoen euro schadevergoeding gevraagd. Volgens hem was dat nog maar een deel van zijn werkelijke schade. De rechter kwam uit op ruim 1,9 miljoen euro. Maar omdat niet vaststaat in hoeverre het niet zorgvuldig afbouwen van de relatie met A. de schade heeft veroorzaakt, moet Defensie hiervan uiteindelijk 60 procent betalen. De Staat kan nog in beroep, maar is verplicht om onmiddellijk een bedrag van 500.000 euro te betalen.