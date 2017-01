Rust weergekeerd, 'maar ze moeten wel oprotten'

Praten en helpen

Zó gespannen als in de Jonkers van Ossstraat is de situatie niet overal in Oss, stelt ONS Welzijn. Deze organisatie houdt namens de gemeente de buurten in de gaten waar statushouders wonen. ,,Over het algemeen gaat het nu goed", zegt woordvoerster José Schiffelers.



,,Net zoals in iedere buurt is er wel eens overlast. Daarover praten mensen met elkaar. Maar mensen helpen elkaar ook, bijvoorbeeld bij het leren van Nederlandse gewoonten: over hoe het precies zit met het aan de straat zetten van afval of oud papier."



Koos van de Coevering, coördinator bij VluchtelingenWerk Oss, dat 450 statushouders begeleidt: ,,Boosheid zul je altijd houden. Maar meld je een klacht, dan gaan we erover in gesprek. Integratie moet van twee kanten komen."



Mannen

Oss was niet de enige gemeente waar het tot een uitbarsting kwam. Dat gebeurde ook in onder meer Rotterdam, Almere en Emmen. De protesten richten zich vooral op gemeenten die ervoor kiezen meer mannen in één woning onder te brengen.



Die noodzaak is er nog steeds: in azc's wachten nog steeds ruim 11.000 statushouders op een woning. Terug naar vorig jaar. De protesten in de Jonkers van Ossstraat sloegen over naar andere wijken in de stad. Ook in de Braakstraat demonstreerden mensen voor een leeg huurhuis. Daar hield de gemeente de rug recht: er wonen nu vier jonge Eritrese mannen. Hoe het gaat in de straat? ,,Lastig, maar goed", zegt een van hen.



Boos

De omwonenden zijn boos. Er zijn vaak veel meer dan vier mannen, zeggen ze, ze houden feestjes die geluidsoverlast opleveren. De bewoners, die niet met hun namen op de site willen, zijn teleurgesteld in de gemeente en de woningbouwstichting, waar ze naar eigen zeggen niets meer van hebben gehoord.



Schiffelers van ONS Welzijn: ,,Om de zoveel tijd gaan de sociaal werkers in de wijken met mensen in gesprek. We vragen aan nieuwe bewoners wat zij voor de wijk kunnen betekenen. Zo bouwen we aan wijken waarin iedereen meedoet."