Rustig in Haren: Project X-reünie in de kiem gesmoord

Bij verschillende toegangswegen richting het Groningse dorp worden mensen tegengehouden en gevraagd wat zij komen doen in Haren. Als ze geen goede reden kunnen geven, worden ze weer teruggestuurd. De politie houdt verder zichtbaar en onzichtbaar toezicht in dorp. Daarnaast geldt een samenscholingsverbod.



Drukker dan normaal

Volgens buurtbewoners is het wel drukker dan normaal, maar is er geen sprake van een grimmige sfeer. De politie treedt volgens een woordvoerder van de gemeente erg daadkrachtig op. De controles leidden tot twee arrestaties: een bestuurder bleek te hebben gedronken, een ander werd opgepakt omdat hij nog de nodige boetes had openstaan.



,,Ik heb geen moment gedacht dat het mis zou gaan', zei burgemeester Pieter van Veen van Haren. ,,Het is geen enkel moment grimmig geweest.'' Verder omschreef de woordvoerder de sfeer als 'rustig'. Hoeveel jongeren rechtsomkeert moesten maken wist hij niet precies. ,,Het waren er zeker tientallen, misschien honderd.''





Verjaardag

Het is vanavond exact vier jaar geleden dat de Groningse plaats werd overrompeld door duizenden relschoppers die een spoor van vernieling achterlieten. De rellen in Haren begonnen nadat een meisje uit het dorp een uitnodiging voor haar zestiende verjaardag verstuurde via Facebook. Ze plaatste de oproep openbaar en dus zichtbaar voor iedereen in plaats van alleen zichtbaar voor haar eigen vrienden. De uitnodiging werd massaal gedeeld.



De hype die ontstond resulteerde in duizenden bezoekers, 30 gewonden en 250.000 euro schade. Het is volgens de woordvoerder van de Gemeente Haren de eerste keer na de rellen in 2012 dat er op Facebook weer actief wordt gesproken over Project X in Haren. ,,Mensen krijgen een herinnering op hun tijdlijn en zo wordt de pagina langzamerhand weer actief."



Serieus

Gemeente en politie namen de berichten op Facebook 'uiteraard serieus', maar verwachtten niet dat het uit de hand zou lopen. Op de Facebookpagina waarop 21.000 mensen hadden aangegeven naar Haren te zullen komen, waren aan het begin van de avond volop foto's te zien van jongeren die in de auto stapten om naar Haren te gaan.



Later voerde sarcasme de boventoon. ,,Nou...dat was me een partij spannend'', luidde het commentaar van een feestganger. ,,Het gaat echt he-le-maal los'', schreef een ander bij een foto van een vrijwel lege straat. Voorlopig blijft de politie met veel mensen aanwezig. Hoeveel agenten op de been zijn om wantoestanden te voorkomen, wilde de woordvoerder niet vertellen.