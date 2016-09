Ruttes boetekleed

De laatste bezoeker van het programma Zomergasten is niemand minder dan Mark Rutte, onze minister-president die afgelopen week elke gelegenheid te baat nam om sorry te zeggen.



Hij baalde als een stekker dat hij de Nederlandse burger een extraatje van duizend euro had beloofd. Dat was niet handig. Net als de toezegging dat er geen geld meer naar de noodlijdende Grieken zou gaan - een uitspraak die iets later ook werd gelogenstraft.



En dan was er ook nog de kwestie rond Fred Teeven, de voormalig staatssecretaris die ooit als officier van justitie een schimmige deal met een crimineel had gesloten, gedreven door motieven die nooit aan de oppervlakte zijn gekomen. Kortom: een stevig boetekleed.



Het is een inventieve manier van campagnevoeren, want Rutte wil opnieuw ons land gaan besturen, maar dan moet eerst het blazoen wel een beetje worden opgepoetst, natuurlijk.



Wat wel ontzettend steekt, is dat de premier zijn verontschuldigingen selectief kiest, met een speciaal oog voor lichtere zaken die hem jarenlang achtervolgen, omdat de burger niet dom is, en al helemaal niet vergeetachtig. In dat kader is het bijzonder om te zien hoe hij andere zwaarwegende en emotionele dossiers volledig negeert.



Als ik aan de loze stellingnamen en beloftes van de VVD-leider denk, kom ik automatisch terecht bij de aanslag op vlucht MH17, een tragische gebeurtenis met veel Nederlandse slachtoffers. Mark Rutte zou niet rusten voor de onderste steen boven was gehaald. Wat we daarna zagen was een hoop politieke onmacht, gepruts en gedraai, om uiteindelijk niets wijzer te worden over daders en toedracht.



Opmerkelijk genoeg komt het onderwerp tijdens de excuustournee van de minister-president niet voorbij en is er niemand die hem ernaar vraagt. De pijnlijke wijze waarop de kwestie wordt vermeden, schaadt ook de oprechtheid van alle andere verontschuldigingen, die weinig gevolgen hebben voor een eventuele nieuwe ambtsperiode.



Maar als Mark Rutte zondagavond drie uur lang bij Zomergasten campagne gaat voeren, moet hij zich realiseren dat honderden nabestaanden nog steeds op een antwoord wachten. Een premier die een dergelijk gevoelig onderwerp durft aan te snijden, gelardeerd met kwetsbaarheid en een eerlijk verhaal over onmacht, verdient pas echte waardering. Dan krijgt het woord 'sorry' betekenis.