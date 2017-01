Sabotage door nepnieuws

Eerder deze week maakte scholierenvereniging LAKS bekend dat ze mee wilde doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. In de verklaring viel te lezen dat er geen vertrouwen meer was in de huidige politieke partijen, die te weinig zouden doen aan de negatieve ontwikkelingen in het onderwijs. Het bericht werd door de media breed opgepikt, maar bleek verzonnen.



De jongeren wilden aandacht voor een serieus probleem en kozen daarom voor een ludiek paardenmiddel: het fabriceren van foutieve feiten en deze met veel bombarie verspreiden. Er werd zelfs een heuse persconferentie belegd. Toen de waarheid echter boven water kwam, een dag later, konden weinig journalisten de werkwijze van LAKS waarderen.



De NOS, het ANP en NU.nl reageerden stuk voor stuk not amused op de gang van zaken. Dat zorgde weer voor veel hoongelach bij neutrale toeschouwers, die op sociale media schreven dat de pers niet mocht zeiken, omdat elk verhaal voor publicatie goed gecheckt moest worden. Het zal wel.



De werkelijkheid is: als journalisten serieuze instellingen niet meer kunnen vertrouwen, worden ze wel heel erg beperkt in hun werk. Een grapje moet altijd kunnen, vooral als het een hoger doel dient, maar als het middel in dit tijdsgewricht zo gevoelig ligt - een canard in elkaar bakken - had de aanpak wellicht ook anders gekund.



De jongens en meisjes van LAKS zijn intelligent. Ze weten wat er momenteel op de wereld speelt. Verkiezingen worden gesaboteerd door nepnieuws. Een simpele risicoberekening had kunnen leren dat het debat na hun persbericht over iets heel anders zou gaan dan zij wilden. Want wie heeft het nu over de kwaliteit van het onderwijs? Niemand.



Na de stunt van de scholierenvereniging gaat het vooral over de betrouwbaarheid van media, die het als institutie sowieso niet eenvoudig hebben. LAKS verklaarde gisteren: ,,Gelukkig is onze boodschap goed over gekomen.'' Het zal jeugdige en naïeve zelfoverschatting zijn. De club heeft zichzelf voorlopig buitenspel gezet.



Nederlandse scholieren zijn nu weer overgeleverd aan de gratie van bestaande politieke partijen. En dat is ironisch, want het thema onderwijs werd volgens LAKS juist door hen niet serieus genoeg genomen.