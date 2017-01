Samsom toch aan de haal met prijs 'politicus van het jaar'

Video Trump snoert journalist de mond: 'Jij bent vals nieuws'

22:23 Tijdens de persconferentie van Donald Trump weigerde hij een CNN-journalist het woord te geven na berichtgeving over het uitgelekte rapport. Dit onder luid protest van de verslaggever, die vond dat hij het recht had om te reageren op de aantijgingen tegenover zijn organisatie. ,,Jouw organisatie is vreselijk'', antwoordde de aankomend president.