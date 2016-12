Scheldkanonnades voor hardlopende Nicolien lijken verstomd

De Enschedese Nicolien (42) is zich er terdege van bewust dat een paar kilo eraf beter voor haar gezondheid zou zijn. Daarom besloot ze een tijdje geleden maatregelen te nemen. Ze ging hardlopen en in september kreeg ze een gastric bypass. In de laatste maanden van dit jaar werd ze echter regelmatig uitgescholden tijdens het sporten. Termen als 'vetklep', 'dikzak' en 'varken' kreeg ze naar haar hoofd geslingerd.



,,Het maakt me verdrietig en boos. Heel erg boos. Dus mannen, oud en jong, ik zou maar uitkijken", schreef ze eind november op Facebook. Ze was de scheldpartijen zat, zeker omdat ze zoveel moeite doet om af te vallen. Ze besloot daarom verbaal terug te vechten.



Onverwacht

Wat volgde was een enorme hoeveelheid opbeurende reacties aan het adres van Nicolien. ,,Dat had ik totaal niet verwacht", vertelt ze. ,,Maar blijkbaar konden veel mensen zich herkennen in wat ik had geschreven." Haar noodkreet kreeg zoveel aandacht, dat het haar even duizelde. ,,Het was heel hectisch. Ik ben blij dat het nu weer wat rustiger is."



Nicolien is tevreden dat ze haar punt heeft kunnen maken. Maar: ,,Het is nooit mijn doel geweest om zo groot in het nieuws te komen. Ik wilde gewoon een statement maken over de verharding van de maatschappij en had niet zozeer de wens om het boegbeeld te worden voor de dikke, hardlopende vrouw. Het was niet altijd leuk, maar als ik terugkijk is het toch goed geweest."