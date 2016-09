Schilderijen na 17 jaar teruggevonden na arrestatie

De twee schilderijen zijn bij een gewelddadige roofoverval in Bilthoven in 1999 buitgemaakt. Daarvoor is de 61-jarige Jan K. in 2012 veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf.



In totaal zijn er toen zeven werken gestolen, waarvan er vijf in 2012 werden teruggevonden. De waarde van de twee schilderijen van Israëls en Verschuur wordt geschat op enkele tonnen.



Er moet nog officieel worden vastgesteld of de schilderijen echt zijn. ,,Maar de kans is wel groot, want het is anders wel heel toevallig dat de schilderijen samen zijn aangetroffen'', aldus de politie. ,,Op korte termijn zal de echtheid worden onderzocht.''



Vrijgelaten

De 37-jarige man zit nog vast. In de auto werd een stroomstootwapen aangetroffen. Zowel het wapen als de auto zijn in beslag genomen. Een 24-jarige Rijswijker die tijdens de aanhouding bij hem in de auto zat, is vrijgelaten.