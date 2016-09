Schoolbel luidt nu ook voor Victor

Met onderzoekende ogen monstert Victor zijn gast. Pakt diens hand, haalt hem door zijn haar. Kroelt met zijn hand door het kapsel van zijn gast. Drukt diens wang tegen de zijne.



Mogen we een foto van hem maken? Zonder dat zijn ogen meekijken, raast zijn vinger over een houten letterplank. ,,Dat mag zeker, leuk!'' Hij kijkt zijn moeder aan. ,,Mama, mag ik naar buiten?'' Legt zijn hoofd op tafel, moe na een ochtend werken.



Wonderlijk

Victor is een wonderlijk jochie. Heeft hij ze wel allemaal op een rijtje? Hij beweegt ongecontroleerd en spreekt hooguit enkele zinnetjes en woordjes. Maar binnenin schuilt een intelligent, vroegwijs mannetje.

,,Victor zit gevangen in zijn lichaam", zegt Hermi van Engelen, zijn moeder. Al tijdens haar zwangerschap voelde ze dat ze 'een bijzonder kind' droeg; hij zal voor zwakbegaafd worden versleten, maar is superslim, wist ze.



Toch ontstond het probleem pas ná de geboorte, toen Victor als gevolg van een medische fout een beschadiging opliep van de witte stof in de hersenen: de signalen naar de spieren worden niet goed doorgegeven. Ook heeft hij dyspraxie, waardoor hij niet goed kan praten.



,,Mijn lichaam doet, om het makkelijk te maken, nooit wat ik wil'', legt hij zelf uit in een brief. Die schreef hij kort voor de vakantie, uit frustratie over het feit dat de middelbare scholen in de regio de deuren voor hem dicht leken te houden. Maar op de valreep is dat ten goede gekeerd. ,,Gelukkig, het is een enorme puzzel geweest. Maar elk kind heeft recht op onderwijs", zeggen zijn ouders. Maandag gaat hun zoon zijn eerste lessen volgen op het Mill-Hillcollege in zijn eigen woonplaats Goirle.