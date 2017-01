Schoolmeester Roemer kan niet meer tellen

It giet oan, mensen. Acht weken voor de verkiezingen zijn onze campagnes eindelijk losgebarsten. En hoe! Het is donderdagavond wanneer ik dit schrijf. Ik heb enige voorkennis en ik kan niet verhullen dat ik me handenwringend achter het toetsenbord heb gezet. Over 36 uur heeft Emile Roemer in het AD en de grootste regionale kranten van Nederland verklaard dat hij niet, nooit, never, met de VVD in een regering gaat zitten. En eergisteravond, dat wil zeggen, op vrijdagavond, zei Jesse Klaver op het congres van zijn GroenLinks dat hij de premierskandidaat van links is.



Twee klappen achter elkaar. En het gaat maar door. Zaterdag valt Buma op het CDA-congres Rutte aan. Nu is de ban eraf. Het spel is op de wagen, de teerling is geworpen, de kazen worden gesmolten, gooi het hele rijtje maar in mijn mandje. Ze komen allemaal uit hun hok. Rutte, Asscher, Buma, Pechtold. We gaan het eindelijk beleven. De campagne 2017!



Hoe ik op donderdag al weet wat u nu ook tot u kreeg? Omdat het allemaal spel is natuurlijk, en wij van de media spelen dat spel met de politici. Roemer hadden we woensdagmorgen al ongeveer helder, die zou een interview geven met deze strekking. Klaver heeft rond dezelfde tijd bij diverse politiek journalisten laten vallen wat de lekkerste quotes van zijn speech op het GroenLinks-congres zullen zijn. Zo wordt het gespeeld. Is het erg dat ik u dat vertel? Welnee, heel de Haagse wereld speelt het zo, en iedereen die een beetje geïnteresseerd is in de Nederlandse politiek weet dat er zo geweald en gedeald wordt. Zij zijn de zenders, wij hebben de kanalen. En als je je aan de spelregels houdt is het ook niet erg om een stukje van het gordijn op te lichten, vind ik. En overigens, dit stukkie verschijnt op zondagmorgen, netjes na het persvuurwerk dat SP en GL wilden ontsteken.



Daarom snel naar de materie nu. Want waar is de SP in vredesnaam mee bezig? Kan Roemer, een schoolmeester van de oude soort, nu ook niet meer tellen? Heeft hij geen opiniepeilers in dienst? Denkt hij echt dat er zoveel linksmenschen in dit land rondlopen die een regering op links mogelijk maken. Er is zeker nu geen enkele mogelijkheid dat een kabinet wordt gevormd waar de VVD niet in zit. Vooral niet als je in ogenschouw neemt dat niemand, ook Roemer niet, met de PVV aan tafel gaat zitten. Tussen die twee immers zal het gaan, 15 maart. Allebei zullen ze rond de 30 zetels scoren. Laat het CDA er ook eens 20 halen. De PvdA max 16. Jesse Klavers partij 15. Reken maar raak. Nooit, nooit gaat daar een regering links van de VVD uit komen. Dus: de SP komt in de oppositie. Er is geen andere conclusie mogelijk.



Tenzij... Kijk, dat is het mooie van de politiek. Er is altijd een tenzij. Die is bij de SP heel helder hoor, daar hoef je geen wiskunde voor gestudeerd te hebben. Herinnert u zich die poster van de SP, vlak na oud en nieuw? Emile Roemer in hemdsmouwen tussen de eerste tien Kamerleden van zijn lijst. Het moest uitstralen: Het A-team komt eraan! Ik zag alleen die droeve, uitgebluste blik zijn ogen, de omlaag hangende armen, de lege handen: een dead man walking.



Roemer heeft de strijd al verloren. Hij heeft intern de zaakjes niet eens op orde. Kamerleden morren openlijk over zijn leiderschap. En Geert Wilders heeft alle boze volk, dat vroeger voor Jan Marijnissen stemde, naar zich toegefloten. De race is voor Roemer al voorbij voor hij begonnen is. Ik heb medelijden met hem. Het wordt een lijdensweg tot 15 maart.



En wat gebeurt er dan? Op de avond van de uitslagen, treedt de vermoeide leider met een traan en een grimlach terug. Komt er een nieuwe leider. Moet alles anders, besluit de fractie in de volgende dagen. Gaan ze toch maar eens praten met de door de VVD naar voren geschoven informateur Henk Kamp. Die ook in Gelderland de VVD en de SP al eens bij elkaar bracht.



O ja, en die uitspraak van Jesse Klaver, vrijdagavond. De nieuwe leider van links, premierskandidaat? Moeten we het daar nu over hebben? Ik denk dat dat ook later kan. Over een maand, over twee jaar. Tijd zat.



Frank Poorthuis was tien jaar politiek verslaggever. Nu beschouwt hij Den Haag vanaf een gepaste afstand en schrijft hij er wekelijks over tot aan de verkiezingen in maart.