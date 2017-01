Schoolreisje kost regiovoorzitter 50PLUS de kop

Ecotopia 2121 geeft blik op steden in toekomst

20:18 Wonen in boomhuizen of in een futuristisch maanlandschap. Hoe zien milieuvriendelijke steden eruit in 2121? Het project Ecotopia 2121 geeft een blik in de toekomst met honderd voorbeelden van duurzame metropolen.