Het is nog lang geen etenstijd, maar de bewoners zitten allemaal te kauwen. Dat zit zo: de dochter van Anneke heeft schoteltjes paprikachips uitgedeeld. Omdat het vandaag verziekend heet is. De bewoners hebben zout nodig.



Aan tafel zitten Anneke, nog een Anneke, Ad en mevrouw Dullaart. Verderop, bij het raam, zit Floor. Hun kaken malen in een iets hoger tempo dan ik van ze gewend ben. Ze vinden paprikachips duidelijk lekker.



Ma zit niet aan tafel.



Ik loop naar haar kamer om haar uit bed te krijgen. In het Verpleeghuis is het hitteprotocol al twee dagen van kracht. Dat betekent onder andere geen koffie en geen thee. Ik probeer ma te verleiden door haar een glaasje fris in het vooruitzicht te stellen.



Ze gaat zitten. ,,Zo, Polletje Piekhaar'', zeg ik en haal een kam door haar dunne haren.



Ik ga even naast ma op bed zitten, sla een arm om haar heen. Ze wijst naar mijn blote benen. Ik heb een korte broek aan vandaag, ik ben op de fiets gestapt. ,,Ma, het is 30 graden, je vindt het toch niet erg dat ik geen lange broek aan heb?''



,,Neehee'', zegt ze. Veel expressie op haar gezicht. Ze is goed wakker, merk ik.



,,Pak mijn handen maar, dan trek je je zo aan me op.'' Ik praat langzamer, zangerig, als een Limburger, merk ik. Alzheimer tast niet alleen ma's taal aan, maar beïnvloedt ook de mijne.



Zo, we lopen. Nou ja, we schuifelen. Door de gang.



Vandaag is er geen argwaan. Ma knikt vriendelijk naar haar medebewoners voordat ze aan tafel plaatsneemt. Ik pak de kan met limonadesiroop.



De bewoners kauwen nog steeds.



Ma neemt een flinke slok. En nog een. Bij alzheimer geven de hersenen minder prikkels af, weinig drinken is bij mensen met hersenziekten een bron van zorg. Maar vandaag hebben de bewoners Dorst, met een hoofdletter D.



De dochter van Anneke heeft mijn moeder ook een schoteltje paprikachips gegeven. Ik weet niet wat ik zie. Laat ik het geen graaien noemen, maar ma houdt niet op. Omdat ze sinds haar komst twee jaar terug gewicht verliest, beschouw ik dit als een buitenkansje en vul haar schoteltje bij.



Ik denk aan vroeger. Ma hield niet van paprikachips. Ze had haar eigen zoutjes. Dure Japanse of krokante kaasstengels van een delicatessewinkel. En nootjes, luxe noten. Als ik te vaak in de zak met paprikachips greep, zei ze: 'Kom, doe nog wat op een schoteltje en dan zet je die zak terug in de kast.'



Ik vul ma's schoteltje nog eens aan. Ik schiet in de lach om haar gulzigheid, die grenst aan mateloosheid, een woord dat in haar vocabulaire nooit is voorgekomen.



Een halfuurtje later vraagt verzorgster Wendy: ,,Wilt u een ijsje, mevrouw Borst?''



Tot mijn stomme verbazing zegt ma ja. Ze kiest een waterijsje, een raket. Zou ze vroeger niet gedaan hebben. Ik kocht de raket, voor ma nam ik een cornetto mee.



Tropisch weer is niet fijn voor afhankelijke mensen in een verpleeghuis. Maar er zit een voordeeltje aan. Leve het hitteprotocol. Leve de paprikachips, leve de raket.



