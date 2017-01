SeaWorld vervangt orkashow door educatieve variant

De nieuwe orka-attractie 'Orca Encounter' is volgens SeaWorld een educatieve ervaring die zal demonstreren hoe orka's eten, communiceren en navigeren. De dieren zullen echter nog altijd reageren op commando's van hun trainers. Waar het verschil dan precies in zit met de huidige orkashows is nog onduidelijk. ,,Je zal nog steeds een orka uit het water zien springen", aldus Al Garver, een voormalig orkatrainer en vice-president van zoölogische operaties bij SeaWorld aan de San Diego Union Tribune. ,,We willen de gedragingen kunnen demonstreren die mensen in het wild bij orka's zouden zien en hun bekwaamheden als toproofdier in de zee.'' Het park heeft 11 orka's tussen 2 en 52 jaar oud.

Blackfish

De reputatie van SeaWorld kreeg een flinke dreun door de documentaire 'Blackfish' uit 2013 waarin de leefomstandigheden van orka's in gevangenschap aan de kaak werden gesteld. De documentaire beweerde ook dat de dieren in gevangenschap agressiever werden.



Gabriela Cowperthwaite, de regisseur van de film, zegt dat de nieuwe voorstellingen van SeaWorld enkel dienen om het publiek een beter gevoel te geven en niet de dieren zelf. ,,De trainers zijn niet veilig en de walvissen zijn niet gelukkig," zegt ze. ,,Ze zwemmen nog altijd manisch cirkeltjes in betonnen zwembaden".



Centraal in 'Blackfish' stond het leven van Tilikum, een orka die drie mensen doodde, onder wie een trainer van Sea World tijdens een voorstelling in Orlando in 2010. Vrijdag maakte SeaWorld bekend dat Tilikum op 36-jarige leeftijd overleden was. De orka leed een miserabel leven in gevangenschap en kampte met gezondheidsproblemen.